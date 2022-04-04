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一日限定！排爆麥當勞只為「這一本」　網驚比籃球還大

▲麥當勞限定今（4）日買兒童餐送得獎繪本《HOME》，一早吸引家長排爆麥當勞，網驚呼本尊比籃球還大本。（圖／民眾提供）
▲麥當勞限定今（4）日買兒童餐送得獎繪本《HOME》，一早吸引家長排爆麥當勞，網驚呼本尊比籃球還大本。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-04 11:35:342022-04-04 12:25:20

今日是4月4日兒童節，台灣麥當勞在今（4）日首次舉辦「麥麥共讀日」，只限今天到麥當勞餐廳買Happy Meal麥麥盒四件組，可獲得「義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」故事類首獎繪本《HOME》。由於該本繪本在網路書店目前特價仍要231元，禮物本身幾乎可抵3份套餐，立刻吸引爸媽手刀排爆麥當勞門市。

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根據2021疫情時代下台灣兒童幸福感調查指出，高達2成的孩子認為「沒有在生活裡感到快樂」，相較2017年的調查結果，兒童心中的幸福感下滑，因此台灣麥當勞發起「麥麥共讀日」鼓勵親子共讀，希望讓陪伴更有意義。

▲麥當勞今（4）日首次舉辦麥麥共讀日，買Happy Meal麥麥盒除可獲得原先每月的雙語讀本，另加送國際首獎繪本《HOME》。（圖／業者提供）
▲麥當勞今（4）日首次舉辦麥麥共讀日，買Happy Meal麥麥盒除可獲得原先每月的雙語讀本，另加送國際首獎繪本《HOME》。（圖／業者提供）
首屆「麥麥共讀日」在今（4）日兒童節登場，活動只限1天，到全台麥當勞餐廳指定櫃台或得來速買Happy Meal麥麥盒四件組（89元），除了原有每月推出的雙語讀本，另可額外獲得一本年度選書《HOME》，全台限量2萬本。

插畫家林廉恩作品《HOME》曾獲「2021義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」的故事類首獎，也是45屆台灣文化部金鼎獎「兒童及少年圖書獎」得主，取材自生活中唾手可得的素材，組成各種家的面貌。由於是一日限定活動且全台僅限量2萬本，今（4）日活動一開跑就吸引家長大排長龍，每人每次限購2組，不少熱門門市都已售罄。

▲買兒童餐送得獎繪本活動引發各地門市大排長龍。（圖／民眾提供）
▲買兒童餐送得獎繪本活動引發各地門市大排長龍。（圖／民眾提供）

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