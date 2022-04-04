訂Disney+超後悔？網推連假必追這齣戲 輸碼免費看21天
連假倒數兩天，隨著本土疫情漸趨嚴峻，民眾選擇宅在家追劇打發時間。有網友發文詢問是否後悔訂閱Disney+，使用心得引起熱議，除了獲不少人共鳴「後悔+1」，但也有粉絲力挺，光是追完某些電影就回本，更力薦前（2）日最新上線的超人氣國片《月老》。KKTV也針對連假推出21天免費爽看活動，釣出一票必看片單。
追劇風氣盛行，串流平台也成為熱門話題。批踢踢有網友以「你各位訂了Disney+後開了幾次？」為題發文，表示自己跟團一年後「很後悔」，因為漫威電影在電影院都看過了，點開汪達與幻視影片，結果是黑白片看到睡著，後來只勉強看了《路卡的夏天》、《青春養成記》幾部動畫，而Disney+韓劇很無聊，大多數時間還是在看Netflix。
該文引發不少用戶共鳴：「不到十次、後悔買+1」、「頻率大概不到Netflix十分之一」、「D+就隔一陣子累積夠多片，再訂一個月看完就好」。不過也有人持不同看法，認為原先片單確實薄弱，但近期新增許多強片，現在超過7成時間都是在看Disney+，像是前（2）日剛上線、票房破2億元的電影《月老》，以及《月光騎士》，五月片單還有《歐比王肯諾比》。
星戰、漫威粉更力挺是每周必看：「Star Wars系列丶金牌特務丶尼羅河丶永恆族，值回票價了」。有網友透露，無論是米奇、皮克斯動畫，還是星戰漫威系列，全部根本看不完，自己跟小孩可以看上一整天，但因為老婆不是粉絲，整天只看Netflix，對Disney+毫無興趣。
針對清明連假，影音串流平台KKTV也大手筆祭出免費看21天活動，即日起至4月21日前，輸入體驗序號「KKTV2022FUN」，就能開通21天免費追劇。網友們大推佛心，更訝異KKTV有不少「古董級台劇」，像是《浴火鳳凰》、《大玉兒》、《一代女皇》，由於KKTV內容主力在日劇，內行人也大推《天國與地獄》、《妻子變成小學生》、《下輩子我再好好過》都值得一追。