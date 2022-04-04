傳李家超參選香港特首 基進李雨蓁憂：黑警背景恐戒嚴
香港特首林鄭月娥宣布放棄連任，根據港媒報導，香港政務司長李家超極有可能投入特首選舉，引發關注。台灣基進高雄市鳳山區市議員參選人李雨蓁今（4）日表示，李致力推動《逃犯條例》，甚至是港版國安法，在非「真普選」的情況下，極有可能就是下任特首，而當特首之位變成中共用來酬庸爪牙的籌碼時，代表香港的民主已完全滅亡，下一步幾乎就是「戒嚴時代」。
李雨蓁說，眾所皆知，香港特首並非「真普選」，中共屬意人選出線後，特首已然呼之欲出。李家超出身警界，正是2019年《逃犯條例》的主要推動者之一，李並於本月1日和林鄭月娥先後前往深圳會面北京高層，扶植接班意味濃厚。
李雨蓁表示，在過去3年間香港人對港共政府的反彈，林鄭月娥全然視若無睹，放任港警暴力毆打、逮捕市民，導致港人對香港警隊的反感程度達到史上新高。
她接著說，對推動《逃犯條例》，甚至是港版國安法「有功」的李家超，特首之位是中共政府給予的「獎賞」，當特首之位變成中共用來酬庸爪牙的籌碼時，代表香港的民主已完全滅亡，下一步幾乎就是「戒嚴時代」。
李雨蓁認為，林鄭安全下莊，甚至親手扶植黑警背景的李家超接班，象徵著香港已朝向更加專制威權且不可逆的時代邁進。