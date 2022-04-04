1年沒見！江宏傑為3歲兒慶生　福原愛不聞問只送她禮物

江宏傑和福原愛去年7月離婚，自從去年過年前夕至今，小愛逾1年沒再返回台灣，他最近曬出為3歲兒子KOU慶生的照片，只見小朋友坐在蛋糕前，非常帥氣，另一張照片則是4歲女兒Aila醬開心趴在他腿上的溫馨合影，女兒大眼睛和圓嘟嘟的臉龐，簡直就是福原愛翻版。





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▲江宏傑（左）去年因婚變陷入低潮，仍不忘為兒子KOU（中）慶生。（圖／翻攝江宏傑IG）

雖然是單親爸爸，江宏傑對小孩相當用心，每逢生日節慶，他都會精心布置氣球、挑選禮物，營造溫馨氣氛，這次購買了小朋友喜歡的《冰雪奇緣》雪寶肖像蛋糕，應該給愛紗公主戴的皇冠和項鍊，卻戴在江宏傑的身上，應該是任由Aila醬擺弄，被女兒打扮成了公主，看得出來父女倆的感情很不錯。





▲江宏傑（左）和4歲女兒Aila醬（右）感情很好。（圖／翻攝江宏傑IG）

▲江宏傑為3歲的KOU準備了雪寶造型蛋糕慶生。（圖／翻攝江宏傑IG）

其實去年福原愛和橫濱男鬧出不倫戀時，一度盛傳她會為兒子2歲生日返台，然而兒女都成長了一歲，依舊盼不到全家福歡聚的場景，夫妻倆離婚後聲稱共同監護2個小孩，她卻連續錯過KOU的兩個生日，沒有媽媽的慶生派對看著讓人有些心疼。





而福原愛近日在日本出席「日中舞蹈文化節」回憶起當年在中國東北的生活，雖然非常辛苦，但球技進步很開心，希望學習運動的孩子能不忘初心，她在微博向中國教練湯媛媛致謝，透露送了媛姐生日的禮物，希望對方開心，卻對自己的一雙兒女生日皆未表態，甚至一句祝福都沒有，頗讓人寒心。



