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「隨時 on call」陳慶鴻　昔日同事議員跨區相挺

▲簡煥宗、何權峰、邱俊憲及李柏毅等4位議員與拿著行動電話的陳慶鴻象徵他一直以來隨傳隨到，隨時on call的在地幕僚精神，祝福他能順利當選。(圖／邁向過半大聯盟提供)
▲簡煥宗、何權峰、邱俊憲及李柏毅等4位議員與拿著行動電話的陳慶鴻象徵他一直以來隨傳隨到，隨時on call的在地幕僚精神，祝福他能順利當選。(圖／邁向過半大聯盟提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-04 14:18:19

民進黨高雄市議員初選選情白熱化，昔日民進黨高雄市議員簡煥宗、何權峰、邱俊憲及李柏毅今(4)日特別來到大岡山為同黨參選人也是立委邱志偉服務處的主任的陳慶鴻展台，共同推薦有相同訓練，且在地服務十年的陳慶鴻接力參政。希望未來還能在議會殿堂內，一起為民眾服務。

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▲在大岡山在地耕耘了十年的陳慶鴻拜託大岡山的鄉親再給多一點支持，相信自己十年的在地歷練和邱志偉委員的栽培經得起選民的考驗。(圖／邁向過半大聯盟提供)
▲在大岡山在地耕耘了十年的陳慶鴻拜託大岡山的鄉親再給多一點支持，相信自己十年的在地歷練和邱志偉委員的栽培經得起選民的考驗。(圖／邁向過半大聯盟提供)
今天出席陳慶鴻站台的4位議員都是幕僚出身分別是鼓山、鹽埕、旗津區的簡煥宗、左營、楠梓區的李柏毅、三民區的何權峰、與大社、仁武、鳥松、大樹區的邱俊憲，跨選區到大岡山選區，為最資深的「新人」站台，回憶過去，都曾經一起當過幕僚，如今在各自的選區都有了不錯發展，回頭來要幫老同事爭取提名資格。

簡煥宗表示，在場幾位議員，過去年輕時就開始參與公共事務，沒有任何政治背景和顯赫家世，唯一共同的特質與訓練就是長時間在服務處蹲點，學習傾聽民意、協助鄉親處理事情。這些年的紮實訓練都變成自己當選議員後為市民服務的養分。陳慶鴻有十多年的歷練，更有第一線的誠摯服務，相信絕對是大岡山鄉親的首選。

李柏毅指出，陳慶鴻是自己的學長，在他們剛進入陳菊市府團隊時，就一起加入團隊。從地方民代助理一路到今天的歷練，和在地鄉親培養起相當深厚的信賴。，他推薦肯在地方蹲點十年的陳慶鴻，擔任大岡山最重要的一席。

何權峰說，他過去擔任幕僚時就和簡煥宗、李柏毅、邱俊憲議員是同事，後來4人更一起在高雄市政府接受陳菊前市長的栽培，正因為當時受到的嚴格訓練，讓他們幾人後來都順利當選議員。陳慶鴻在大岡山在地耕耘了十年，最了解地方事務。新人參政，帳面上只多了一位，但對地方的服務卻增加了十倍之多，請大家務必支持陳慶鴻，讓大岡山可以成長十倍。

邱俊憲議員認為，陳慶鴻是自己認識最在地、訓練也最完整的新人，過去都和大家一起奮鬥。大岡山的參選人中，只有陳慶鴻是真正初次參選，在大岡山在地栽培十年的陳慶鴻選得如此艱辛。最後關鍵時刻，請鄉親們多顧電話，守護、疼惜最接地氣的慶鴻，要選就選最在地的，相信他進入議會後絕對馬上上手、服務到位。 

來自一般的勞工家庭，的陳慶鴻感慨地說，他與4位議員一樣沒有任何的政治資源，但是大家都有一顆，為民眾從事公共服務的心。陳慶鴻說，競選這段時間已經踏遍大岡山6區、94里的每一吋土地，真的很辛苦，但更覺得充實，因為又從不同的角度了解基層的需求，大岡山初選只有他是第一次參選的真新人，自己可說是最年輕的沙場老將。雖然初選過程艱辛，但有四位議員們的支持和鄉親的肯定，讓自己更有信心。

陳慶鴻也強調，最後一哩路，自己決不放棄，拜託大岡山的鄉親再給多一點支持，相信自己十年的在地歷練和邱志偉委員的栽培經得起選民的考驗，可以進入議會和幾位議員前輩們一起建設大高雄。

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