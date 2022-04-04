「隨時 on call」陳慶鴻　昔日同事議員跨區相挺

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簡煥宗表示，在場幾位議員，過去年輕時就開始參與公共事務，沒有任何政治背景和顯赫家世，唯一共同的特質與訓練就是長時間在服務處蹲點，學習傾聽民意、協助鄉親處理事情。這些年的紮實訓練都變成自己當選議員後為市民服務的養分。陳慶鴻有十多年的歷練，更有第一線的誠摯服務，相信絕對是大岡山鄉親的首選。
李柏毅指出，陳慶鴻是自己的學長，在他們剛進入陳菊市府團隊時，就一起加入團隊。從地方民代助理一路到今天的歷練，和在地鄉親培養起相當深厚的信賴。，他推薦肯在地方蹲點十年的陳慶鴻，擔任大岡山最重要的一席。
何權峰說，他過去擔任幕僚時就和簡煥宗、李柏毅、邱俊憲議員是同事，後來4人更一起在高雄市政府接受陳菊前市長的栽培，正因為當時受到的嚴格訓練，讓他們幾人後來都順利當選議員。陳慶鴻在大岡山在地耕耘了十年，最了解地方事務。新人參政，帳面上只多了一位，但對地方的服務卻增加了十倍之多，請大家務必支持陳慶鴻，讓大岡山可以成長十倍。
邱俊憲議員認為，陳慶鴻是自己認識最在地、訓練也最完整的新人，過去都和大家一起奮鬥。大岡山的參選人中，只有陳慶鴻是真正初次參選，在大岡山在地栽培十年的陳慶鴻選得如此艱辛。最後關鍵時刻，請鄉親們多顧電話，守護、疼惜最接地氣的慶鴻，要選就選最在地的，相信他進入議會後絕對馬上上手、服務到位。
來自一般的勞工家庭，的陳慶鴻感慨地說，他與4位議員一樣沒有任何的政治資源，但是大家都有一顆，為民眾從事公共服務的心。陳慶鴻說，競選這段時間已經踏遍大岡山6區、94里的每一吋土地，真的很辛苦，但更覺得充實，因為又從不同的角度了解基層的需求，大岡山初選只有他是第一次參選的真新人，自己可說是最年輕的沙場老將。雖然初選過程艱辛，但有四位議員們的支持和鄉親的肯定，讓自己更有信心。
陳慶鴻也強調，最後一哩路，自己決不放棄，拜託大岡山的鄉親再給多一點支持，相信自己十年的在地歷練和邱志偉委員的栽培經得起選民的考驗，可以進入議會和幾位議員前輩們一起建設大高雄。