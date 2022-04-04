江聰淵拚翻轉宜蘭 52%網友認弊案將影響林姿妙連任
民進黨中執會日前正式通過，確定徵召宜蘭市長江聰淵為宜蘭縣長參選人，預料將與國民黨籍的現任縣長林姿妙對壘。其中，林姿妙縣府團隊爆發牽涉貪污弊案的爭議，一般預料其連任之路恐產生變數。根據《NOWnews今日新聞》最新網路民調顯示，仍有一半的網友認為林姿妙將會順利連任，但也有超過一半的網友坦言，弊案爭議恐會影響林姿妙的連任之路。
年底宜蘭縣長選戰將登場，一般預料將由江聰淵與林姿妙上演藍綠對決，根據《NOWnews今日新聞》最新網路民調顯示，當問及「您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？」時，共有34.65%的網友支持，並認為江聰淵是合適人選；有47.37%網友並不支持，認為應提名其他人選，另有17.98%網友不知道、沒意見。
接著問及「您看好誰會當選下一屆宜蘭縣長？」時，共有50%的網友看好林姿妙連任成功；34.65%看好江聰淵勝選，讓宜蘭重回綠地；另有7.46%網友認為會是其他黨籍或無黨籍候選人勝選，7.89%不知道、沒意見。
最後問及「您認為林姿妙牽涉弊案爭議會影響她的連任之路嗎？」時，有51.97%網友認為一定會影響；40.61%網友認為不會影響，另有7.42%不知道、沒意見。