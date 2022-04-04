醫療量能不足？全國空床數、空床率曝光 集檢所還有一半
中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，國內新增133例本土個案，針日連日破百例確診數、境外也大增，外界對醫療量能有所疑慮，指揮官陳時中公布醫療資源統計，全國專責與負壓病房共有3646間，空床率68.3%、集中檢疫所總床數6372（47家），空床率42.7%、地方加強型防疫旅館2家共402空床數，空床率7.5%。
指揮中心表示，今日新增之133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。
陳時中也表示，今年截至4月3日，本土病例共1713例，輕症或無症狀者1709人，中重症為3人，今日新增1人，分別有20多歲、60多歲、70多歲，另有1名80多歲患者死亡。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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