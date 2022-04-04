塞爾維亞大選　總統武契奇宣稱勝選連任

我是廣告 請繼續往下閱讀
武契奇在電視發表勝選演說：「我很高興選民踴躍投票，這顯示塞爾維亞社會的民主本質。」他又說自己囊括約6成的選票，「再無懸念了」。
這個人口約700萬的國家，這次大選將選出總統、250席國會代表，及在多個地方行政區的公職。
選前幾個民調都預測武契奇中間偏右的塞爾維亞進步黨（Serbian Progressive Party）將維持對國會的掌控，武契奇則可望贏得第2任期。
觀察家先前認為這場大選會聚焦環保議題、貪瀆和人權，但俄羅斯入侵烏克蘭對選戰產生了巨大影響。
武契奇巧妙利用歐洲重陷戰爭和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來拉抬選情，承諾選民他會在前景充滿不確定性之際，維持國家穩定。
武契奇在勝選演說中表示，烏克蘭危機對選舉結果影響很大。
在武契奇演講之後，塞爾維亞反對派候選人波諾斯（Zdravko Ponos）仍不認輸。他說：「這場選舉是武契奇政權走向終點的起點…我們不會浪擲這個機會。」
路透社報導，根據部分投票所的出口民調，武契奇以約59.8%得票率居冠；代表親歐洲及中間派「勝利聯盟」（Alliance for Victory）出征的波諾斯以17.1%居次。
塞爾維亞選舉委員會預測投票率約達6成上下，比上次2020年大選高近10個百分點。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110404