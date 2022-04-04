4月中疫情大爆發？專家示警單日恐破500例 陳時中回應了
中央流行疫情指揮中表示，今（4）日新增133例本土個案，國內連續4日確診數破百例，台大公衛教授陳秀熙為此示警，四月中旬疫情恐達高峰、單日確診數破500例，對此，指揮官陳時中回應，任何一個放寬的措施，都有可能有漏網之魚，但像中國很嚴格，效果也有。
陳時中指出，現在看起來，從中國的經驗，我們也知道強烈的措施也不一定有效果，不然上海就不會像現在一樣，所以我們還是在控制範圍的一定情形內，要正常生活，所以相關合理範圍放寬，加上有些積極防疫措施，推動自主防疫，盡力把疫情控制在一定的範圍內。
至於陳秀熙也指出，連打兩劑的AZ疫苗已失效一事，陳時中說，現在都已經有在打第三劑，也沒有說哪一個疫苗打了感染比較多，相關放寬計畫，後續還會繼續觀察疫情狀況跟疫苗接種情形再根據科學證據下，做好放鬆管制。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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