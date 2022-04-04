COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

4月中疫情大爆發？專家示警單日恐破500例　陳時中回應了

▲指揮中心說明本土個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明本土個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-04 15:13:11

中央流行疫情指揮中表示，今（4）日新增133例本土個案，國內連續4日確診數破百例，台大公衛教授陳秀熙為此示警，四月中旬疫情恐達高峰、單日確診數破500例，對此，指揮官陳時中回應，任何一個放寬的措施，都有可能有漏網之魚，但像中國很嚴格，效果也有。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增133例本土個案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增133例本土個案。（圖／指揮中心）
陳時中指出，現在看起來，從中國的經驗，我們也知道強烈的措施也不一定有效果，不然上海就不會像現在一樣，所以我們還是在控制範圍的一定情形內，要正常生活，所以相關合理範圍放寬，加上有些積極防疫措施，推動自主防疫，盡力把疫情控制在一定的範圍內。

至於陳秀熙也指出，連打兩劑的AZ疫苗已失效一事，陳時中說，現在都已經有在打第三劑，也沒有說哪一個疫苗打了感染比較多，相關放寬計畫，後續還會繼續觀察疫情狀況跟疫苗接種情形再根據科學證據下，做好放鬆管制。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

廖國棟2助理確診「Ct值低」！立院令：同層樓立委應做PCR

快訊／本土增1中症者！陳時中點名「4縣市」高度警戒

接觸確診者遭隔離！基隆市長林右昌PCR三採陰　5日解隔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀