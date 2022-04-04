新北本土新增+46！海量足跡曝光：麥當勞、好市多、秀泰

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◆案24467：男性，50多歲，職場與活動地點在北市，4/1咳嗽、流鼻水，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14，居住地新店區。
◆案24468：男性，10多歲，國中學生，3/29流鼻水，4/1發燒，就醫採檢PCR陽性，Ct值18.2，居住地新莊區。
◆案24560、案24561為同住家人，兩人3/31同時出現喉嚨痛、肌肉痠痛、咳嗽症狀，就醫採檢PCR均為陽性，居住地土城區。
◇案24560，女性，40多歲，Ct值18.16。
◇案24561，女性，70多歲，Ct值17.1。
◆案24682：男性，20多歲，4/3出現喉嚨痛，自行快篩陽性，就醫採檢PCR陽性，Ct值14，居住地新店區。
《基隆相關案8人》
◆案24466、24564、24566、24567、24599、24601、24603、24681。
《台中相關案1人》
◆案24562。
《北市相關案6人》
◆案24463、24467（亦列新增案）、24559、24563、24594、24602。
《花蓮相關案1人》
◆案24470。
《中和相關案2人(1人陰轉陽 )》
◆案24600、24679。
《三峽相關案19人(5人陰轉陽》
◆案24464、24465、24469、24565、24568、24595~24598、24604、24671~24678、24680。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。