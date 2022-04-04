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新北本土新增+46！海量足跡曝光：麥當勞、好市多、秀泰

▲新北本土新增+46！28例居隔採檢陽 。（圖／新北市衛生局）
▲新北本土新增+46！28例居隔採檢陽 。（圖／新北市衛生局）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 15:29:37

中央疫情指揮中心公布4日COVID-19確定病例，新北市新增46例個案，有5例為新增足跡相關採檢陽性、28例居隔採檢陽性、13例居隔陰轉陽，居住地為新北。其中三峽相關案19人、中和相關案2人、基隆相關案8人、北市相關案6人、台中相關案1人、花蓮相關案1人。個案說明如下：

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▲新北本土新增+46！28例居隔採檢陽 。（圖／新北市衛生局）
▲新北本土新增+46！28例居隔採檢陽 。（圖／新北市衛生局）
《新增個案5人》

◆案24467：男性，50多歲，職場與活動地點在北市，4/1咳嗽、流鼻水，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14，居住地新店區。

◆案24468：男性，10多歲，國中學生，3/29流鼻水，4/1發燒，就醫採檢PCR陽性，Ct值18.2，居住地新莊區。

◆案24560、案24561為同住家人，兩人3/31同時出現喉嚨痛、肌肉痠痛、咳嗽症狀，就醫採檢PCR均為陽性，居住地土城區。

◇案24560，女性，40多歲，Ct值18.16。

◇案24561，女性，70多歲，Ct值17.1。

◆案24682：男性，20多歲，4/3出現喉嚨痛，自行快篩陽性，就醫採檢PCR陽性，Ct值14，居住地新店區。

《基隆相關案8人》

◆案24466、24564、24566、24567、24599、24601、24603、24681。

《台中相關案1人》

◆案24562。

《北市相關案6人》

◆案24463、24467（亦列新增案）、24559、24563、24594、24602。

《花蓮相關案1人》

◆案24470。

《中和相關案2人(1人陰轉陽 )》

◆案24600、24679。

《三峽相關案19人(5人陰轉陽》

◆案24464、24465、24469、24565、24568、24595~24598、24604、24671~24678、24680。

▲新北本土新增+46！28例居隔採檢陽 。（圖／新北市衛生局）
▲新北本土新增+46！28例居隔採檢陽 。（圖／新北市衛生局）

▲新北本土新增+46！海量足跡曝光：麥當勞、好市多、秀泰 。（圖／新北市衛生局）
▲新北本土新增+46！海量足跡曝光：麥當勞、好市多、秀泰 。（圖／新北市衛生局）
▲新北本土新增+46！海量足跡曝光：麥當勞、好市多、秀泰 。（圖／新北市衛生局）
▲新北本土新增+46！海量足跡曝光：麥當勞、好市多、秀泰 。（圖／新北市衛生局）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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