高雄今+0　北漂男返高自篩確診非高雄個案

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衛生局簡任技正潘炤穎也指出，案24685在3月25日搭客運回高雄住家，28日搭客運回新北住家，在4月1日自駕南下途中停留西螺服務區休息。2日凌晨抵達高雄住家，3日接獲通知有台北同事確診（案24538），同日出現症狀，自行購買快篩試劑檢驗呈陽性，4日凌晨轉介就醫採檢確診，CT值為13.9。
潘炤穎，案24685在2日凌晨一點至兩點在西螺休息站停留，在2日下午5點28分至6點在鼓山大順路好市多，停留大約半小時。
另外，案24399為台北市個案，為20多歲多歲女性，1日搭高鐵1492車次自由座，從左營搭計程車至墾丁參加台灣祭。案24682工作、居住地都在新北，在1日搭高鐵回南部，因停電狀況，在台南下車搭乘接駁車至左營。2日有世霸運動用品社、方師傅點心坊建功店、豪記石頭小火鍋和3日早安美芝城三民鼎華店。後續緊急匡列22人，檢驗皆為陰性。
新竹個案案24790、案24791、案24792等三人為一家人，為20多歲母親和2歲和7歲女兒。2日自駕到高雄，2日在新化休息站有停留。24791在3日出現症狀，三人採檢後4日確診，目前在高雄隔離病房治療。接觸者匡列7人，檢驗皆為陰性。
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