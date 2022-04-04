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高雄今+0　北漂男返高自篩確診非高雄個案

▲市長陳其邁表示，案24685是高雄人，長期在台北居住工作， 4月1日返鄉，2日凌晨到家，3日接獲台北同事通知確診，於4日凌晨確診，經與中央討論後，該案會重新歸列屬新北市。（圖
▲市長陳其邁表示，案24685是高雄人，長期在台北居住工作， 4月1日返鄉，2日凌晨到家，3日接獲台北同事通知確診，於4日凌晨確診，經與中央討論後，該案會重新歸列屬新北市。（圖

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-04 16:08:39

高雄市新增1例本土病例，對此，市長陳其邁表示，今天確診的個案24685為30多歲男性，長期居住在台北市、工作在新北市，經與中央討論後，該案會重新歸列屬新北市。不過，目前個案正在高雄醫院收治中。陳其邁也表示，目前新冠肺炎朝向流感化，「真的有嘴講甲無涎，請市民一定要打疫苗，有沒有打疫苗在家戶傳染上差別很大。」

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▲個案24685為30多歲男性，長期居住在台北市、工作在新北市，經與中央討論後，該案會重新歸列屬新北市。（圖／高市府提供）
▲個案24685為30多歲男性，長期居住在台北市、工作在新北市，經與中央討論後，該案會重新歸列屬新北市。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，個案是高雄人，長期在台北居住工作，上禮拜都在台北工作，4月1日返鄉，2日凌晨到家，3日接獲台北同事通知確診，同一天他也感覺到不舒服，機警地自行到藥局購買快篩試劑，1922轉介採檢，於4日凌晨確診，Ct值13.9。

▲個案24685於高雄市公共場所活動足跡。（圖／高市府提供）
▲個案24685於高雄市公共場所活動足跡。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也指出，案24685在3月25日搭客運回高雄住家，28日搭客運回新北住家，在4月1日自駕南下途中停留西螺服務區休息。2日凌晨抵達高雄住家，3日接獲通知有台北同事確診（案24538），同日出現症狀，自行購買快篩試劑檢驗呈陽性，4日凌晨轉介就醫採檢確診，CT值為13.9。

潘炤穎，案24685在2日凌晨一點至兩點在西螺休息站停留，在2日下午5點28分至6點在鼓山大順路好市多，停留大約半小時。

另外，案24399為台北市個案，為20多歲多歲女性，1日搭高鐵1492車次自由座，從左營搭計程車至墾丁參加台灣祭。案24682工作、居住地都在新北，在1日搭高鐵回南部，因停電狀況，在台南下車搭乘接駁車至左營。2日有世霸運動用品社、方師傅點心坊建功店、豪記石頭小火鍋和3日早安美芝城三民鼎華店。後續緊急匡列22人，檢驗皆為陰性。

新竹個案案24790、案24791、案24792等三人為一家人，為20多歲母親和2歲和7歲女兒。2日自駕到高雄，2日在新化休息站有停留。24791在3日出現症狀，三人採檢後4日確診，目前在高雄隔離病房治療。接觸者匡列7人，檢驗皆為陰性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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