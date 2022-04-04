北部確診個案到高雄　曾去好市多、方師傅

高雄市今日新增沒有確診案例，但有六名北部確診個案曾有高雄足跡史，其中新北案有兩人、台北案1人、新竹案3人，多事為返鄉祭祖或省親，足跡曾到過高雄好市多大順店、方師傅點心坊等處，目前尚無衍伸出其他高雄確診案例。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，新北個案24685是高雄人，長期在北部工作居住，4月1日自行駕車南下，中途在西螺服務區休息，4月3日接獲通知同事24538確診，自行購買快篩確診陽性，轉診採檢確診，CT值為13.9；另名新北個案為案24682，平時工作地點都在北部，4月1日搭乘高鐵南下，因為受到高鐵停電影響，列車只到台南，再轉搭接駁車到高雄，目前在高雄匡列22名密切接觸者，目前都是陰性。
至於台北案24399，為了參加台灣祭活動，在4月1日搭乘高鐵到高雄後，轉搭計程車到屏東，4月2日進行接觸者採檢，在隔日確診，在高雄並無其他足跡，僅和計程車司機有長時間的相處，計程車司機目前採檢陰性；至於新竹案24790、24791、24792，為一名20多歲的女性，帶著分別為兩歲和七歲的女兒回高雄省親，回高雄後24791出現症狀確診，匡列後一家三口都確診，現匡列7位密切接觸者採檢都是陰性，目前在隔離當中。
而高雄市也公布這些外縣市個案在高雄的足跡史，台北案24399在4月1日中午搭乘高鐵從台北搭乘到左營站；新北案24682在4月1日晚間搭乘高鐵到台南後，再轉乘高鐵接駁車到高雄，4月2日下午曾到美濃的世霸運動用品社、方師傅點心坊建工店、豪記石頭小火鍋、4月3日則曾到早安美芝城三民鼎華店；新北案24685在4月2日在凌晨自駕途中曾在西螺休息站休息，當天下午再到好市多大順店；至於新竹案24790、24791、24792駕車回高雄的途中曾在新化休息站休息，無其他足跡史。