防疫措施再加嚴　高雄宣布這些人脫口罩須持當日快篩證明

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連假期間曾接到通知篩檢簡訊，或曾前往各縣市確診個案公共場所活動史，建議家長及學生先到社區篩檢站快篩，凡陽性速就醫，不要入校。
黃志中也請導師利用家庭聯絡簿，詢問下列問題:是否突然發燒或呼吸道症狀?是否有服用感冒藥且未快篩?家長是否有發燒或呼吸道症狀?連假期間是否曾接到通知篩檢訊，或曾前往各縣市確診個案公共場所活動史?如發現任一情形，請學生到隔離區快篩，陽性安排就醫，導師協助健康關懷及加強觀察症狀至少7天。
同時，針對，黃志中也宣布4月6日國營事業開工日的關鍵基礎作業（紅區）人員加嚴措施，並建議大型企業公司行號比照。包括開工前應進行家用篩，檢驗結果陰性才能上班；員工及外包商生病先請假，不要入廠!出現發燒、呼吸道症狀應請假，並就醫採檢，如仍有入廠必要者，請先快篩或PCR，有陰性證明才能進入廠區；連假期間曾接到通知篩檢簡訊，或曾前往各縣市確診個案公共場所活動史者，先到社區篩檢站篩檢，陽性速就醫不要上班。
至於，進廠後的防疫措施，包括入廠先量體溫、落實戴口罩；單位主管落實詢問員工健康狀況；採電子交班，避免實體交接班；交班後應徹底環境消毒再開始工作；已入廠才發現有呼吸道症狀者，立即停止上班，進行快篩或就醫採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。