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王喜怒嗆！莊人祥回應1句話　陳時中：不容忍對醫護暴力

▲王喜搭機來台，稱遭醫護戳傷鼻孔流血，並嗆聲莊人祥。（圖／翻攝王喜FB）
▲王喜搭機來台，稱遭醫護戳傷鼻孔流血，並嗆聲莊人祥。（圖／翻攝王喜FB）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 15:55:33

香港藝人王喜於本月3日搭機來台，事後他爆氣發文，稱被醫護人員「按頭導致鼻孔受傷流血」，甚至PO出自己戴口罩滿臉血的照片，並貼上中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥的「黑白照」，強調要一個交代，但此舉也引發爭議。

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4日上午，王喜將「黑白照」刪除、並表示道歉，王喜表示「針對貼出黑白照片的無禮、魯莽及不友善行為，向閣下致誠道歉，希望能得到閣下原諒」，但卻再次強調「希望昨晚在桃園機場B9候機室，幫我做PCR的那位醫護人員，能早日給我一個說法」，不過雖是道歉，但名字卻誤植為莊天祥，瞬間引爆網友怒火。

▲指揮中心發言人莊人祥說明疫苗相關事宜。（圖/指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥低調回應王喜一事。（圖/指揮中心）
對此，莊人祥也解釋還原現場，表示當時該位醫護人員是去送檢體而非逃跑，當下也有其他醫護人員上前關心，但卻被王喜拒絕。4日下午記者會，莊人祥面對記者提問，僅表示「本人接受道歉，希望王先生早日康復」。

而指揮官陳時中更強調，疫情爆發以來，第一線的醫護人員都相當辛苦，絕不能容忍對醫護語言、肢體上的暴力，重申所有人都必須遵照台灣國內的法律，並再次感謝醫護人員的辛勞。

▲中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增133例本土個案。（圖／指揮中心）
▲莊人祥回應王喜！陳時中嚴肅發話：絕不能容忍對醫護語言、肢體上的暴力。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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