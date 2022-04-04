王喜怒嗆！莊人祥回應1句話 陳時中：不容忍對醫護暴力
香港藝人王喜於本月3日搭機來台，事後他爆氣發文，稱被醫護人員「按頭導致鼻孔受傷流血」，甚至PO出自己戴口罩滿臉血的照片，並貼上中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥的「黑白照」，強調要一個交代，但此舉也引發爭議。
4日上午，王喜將「黑白照」刪除、並表示道歉，王喜表示「針對貼出黑白照片的無禮、魯莽及不友善行為，向閣下致誠道歉，希望能得到閣下原諒」，但卻再次強調「希望昨晚在桃園機場B9候機室，幫我做PCR的那位醫護人員，能早日給我一個說法」，不過雖是道歉，但名字卻誤植為莊天祥，瞬間引爆網友怒火。
對此，莊人祥也解釋還原現場，表示當時該位醫護人員是去送檢體而非逃跑，當下也有其他醫護人員上前關心，但卻被王喜拒絕。4日下午記者會，莊人祥面對記者提問，僅表示「本人接受道歉，希望王先生早日康復」。
而指揮官陳時中更強調，疫情爆發以來，第一線的醫護人員都相當辛苦，絕不能容忍對醫護語言、肢體上的暴力，重申所有人都必須遵照台灣國內的法律，並再次感謝醫護人員的辛勞。
※【NOWnews 今日新聞
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