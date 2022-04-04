《社內相親》安孝燮「前任現任」集合！2女友同台畫面曝
韓星安孝燮近期因《社內相親》人氣三級跳，他過往與金裕貞主演的《紅天機》將在台電視播出，兩人首次合作為戲獻出浪漫吻戲，CP好感度吸睛，也一舉奪得SBS去年2021戲劇大賞「最佳情侶獎」殊榮。當時安孝燮及金裕貞台上領獎，頒獎人恰巧為金世正，意外讓戲劇作品的「前後任女友」同台形成有趣畫面，主持人立刻以「落水救誰」考驗安孝燮，他說：「我會在遠處替兩位女生喊加油！」幽默回應笑翻全場。
《紅天機》劇情描述金裕貞飾演的角色「紅天機」，出生時受到詛咒而失明；安孝燮詮釋的「河覽」角色，則是從小擁有招喚水之神力，被當成祈雨祭的童子，因一次意外跌入水中，在三神奶奶的幫助之下，河覽被救起卻也從此失明，紅天機則重見光明。在相隔多年後，受到命運牽引兩人重逢，加上由孔明扮演的風流倜儻「亮明大君」，三人間的奇幻愛情故事就此展開。
金裕貞因《紅天機》人物設定為天才女畫師，為貼近角色，她拍攝前接受美術老師的專業指導，在學習過程中，竟驚喜發現自己和角色「紅天機」一樣有繪畫天賦。從劇組記錄的幕後花絮影片裡，老師示範畫法技巧，金裕貞一點就通馬上抓到訣竅，不論雞、鴨還是挑戰小鳥畫，雖是初體驗卻都畫得非常傳神，老師直誇是「不朽名作」。
安孝燮與金裕貞在《紅天機》中上演的第一場吻戲，拍攝過程歷經波折；兩人坐在斜坡草地上接吻，發現比平地困難許多，接著安孝燮頭戴黑笠帽，寬大的帽簷要找好角度切入靠近，才不會打到金裕貞的臉，最後多次排練，終於順利完成這場湖畔邊的唯美吻戲。《紅天機》4月11日起，平日晚間9點在八大戲劇台播出。