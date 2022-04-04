SOGO忠孝館特展7廠商確診　120名員工匡列居家隔離

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黃珊珊表示，所有參展的工作人員共120人都已匡列居家隔離，不同居住地會由各衛生單位安排採檢，百貨已停業一天清消，百貨800多名員工安排企業快篩，有參與特展民眾，應用家用快篩自行篩檢。
除了5例感染原尚待釐清之外，其餘已知感染源的18例疫調結果中，有13例為接觸確診者 ，分佈區域包含士林區案24535、24536及案24660、大安區案24537及案24538、內湖區案24540及案24541、北投區案24542及案24543、信義區案24579及24580、大同區案24661及案24662。
至於立法院兩名助理確診，外界質疑市府後續處理消極，黃珊珊表示，中央地方同步疫調，中央與北市衛生局一起到現場進行疫調，不會因為是立法院就有所不同，經過疫調完成後才能確定並公布，不是某個場所有人確診就是洪水猛獸，也不會因為一起搭電梯就確診。
黃珊珊強調，中央防疫大方向朝開放進行，因此確診足跡將改變方式，以風險高、多次重疊的地方才會公布，若有密切接觸者就會居家管理，若是短暫接觸則自我健康監測，希望有接觸的民眾先主動採檢，不是等通知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。