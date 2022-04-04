汪小菲又跳腳？小S讚美姊夫個性好　撒嬌想躺具俊曄胸膛

綜藝一姐小S主持東森節目《小姐不熙娣》，甜蜜訴說姊姊大S和具俊曄的閃婚內幕，讓前姊夫汪小菲不爽嗆聲「藥又吃多了」，在兩岸都掀起軒然大波，一度傳出小S跟製作人B2放話想退出節目，結果只是愚人節玩笑話，其實說話直率的小S似乎沒在怕，新一集節目裡聊到兩天一夜輕旅行，再度提到要約老公許雅鈞，跟大S、新姊夫具俊曄來個4人約會，被網友笑說「是存心想氣死汪小菲嗎」？





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▲小S在《小姐不熙娣》教大家「姊夫」韓文說法。（圖／翻攝《小姐不熙娣》FB）

▲小S在《小姐不熙娣》作勢要躺在具俊曄的懷裡。（圖／翻攝《小姐不熙娣》FB）

《小姐不熙娣》的成員Amy介紹旅行住宿時，聊到老公在墾丁的獨棟高級Villa求婚，民宿裡可以游泳、小酌、烤肉，相當愜意，兩組情侶入住也不嫌擠，這個行程很打動小S的心，她開玩笑說「我帶我老公，然後再約具俊曄跟大S」，派翠克幫腔「可以喝點小酒，再玩九九乘法表」。小S作勢表演，笑說可以撒嬌倒在姊夫懷裡，故意撫摸具俊曄的胸膛，讓全場嘉賓笑翻。





《小姐不熙娣》雖然沒在大陸播出，但不少片段流傳到對岸，都引起熱烈討論，尤其是小S經典的吃豆腐橋段，要運用在新姊夫身上，再度逗得粉絲哈哈大笑，她還稱讚具俊曄脾氣很好，不用問就可以直接上手，似乎比汪小菲在《康熙》的扭捏表現更為大方，網友笑說「汪小菲看到這段又要氣死了」、「什麼時候要摸姊夫啦」、「新姊夫感覺是個老好人」、「最好每集都提，讓前姊夫氣得跳腳」。



