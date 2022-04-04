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新台灣模式必有陣痛　專家：「期末考」疫苗基本功要做好

▲專家坦言，南韓、香港在這波疫情下已經考過「期末考」，現在換台灣上場，要如何考好「期末考」？他認為只有把「基本功」疫苗覆蓋率做好做滿！（示意圖／NOWnews資料照片）
▲專家坦言，南韓、香港在這波疫情下已經考過「期末考」，現在換台灣上場，要如何考好「期末考」？他認為只有把「基本功」疫苗覆蓋率做好做滿！（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-04 17:43:23

本土疫情仍持續延燒，中央喊出「新台灣模式」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「新台灣模式」就是經濟與防疫並行，但連續3天單日確診人數都破百，不免讓人擔心台灣要如何作戰？專家坦言，南韓、香港在這波疫情下已經考過「期末考」，現在換台灣上場，若以南韓與香港數據，可以算出台灣的狀況，但算出來的實際數據大家都無法承擔，那麼要如何考好「期末考」？他認為只有把「基本功」疫苗覆蓋率做好做滿！

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新光醫院副院長洪子仁回應《NOWnews今日新聞》詢問時表示，目前這波疫情，其實中重症狀況不高，死亡的僅1位而之前3位中重症的，其中一位是沒打過疫苗的60多歲、另一位是只打一劑的70多歲，還有一位是80歲，雖打過兩劑，但未打第三劑，所以這樣看來，都是疫苗沒有打好打滿引發中重症。

洪子仁以國際間這波Omicron傳播例子來看，如南韓今年3月以後大大放寬防疫規定，使得單日確診屢破新高，單日確診超過40萬人，感染人數到現在1300多萬人，其中死亡人數1.7萬人，致死率約0.12%，探究疫苗覆蓋率則是成人兩劑覆蓋率有達9成。

鄰近的香港，同樣3月份爆發疫情，確診共115萬人，其中8000人死亡，致死率約0.68%，是韓國致死率的5倍以上，其中60歲以上死亡的就占9成。至於疫苗覆蓋率，長輩80歲以上只有4成。香港與韓國疫情死亡人數中，60歲以上高齡都是占多數。

洪子仁強調，不論是韓國還是香港，即便這波感染人數那麼多，但致死率都較去（2021）年全球Alpha病毒致死率的1.1到1.8%都還來得低，跟韓國現在致死率差了10倍以上，看看香港，現在致死率也少掉三分之一。更不用說跟一開始的武漢病毒致死率2.4%到4%，差距更大。

洪子仁認為，雖然這波病毒致死率降低，但中央喊出「新台灣模式」在相關政策與管理相對放寬的情況下，老實說屆時仍不免會有傷亡，尤其台灣長者疫苗覆蓋率不夠高，到現在第一劑、第兩劑沒打的，加起來就有200多萬劑，其中50歲以上一劑都沒有打的就有123萬人。

從韓國、香港的疫苗覆蓋率與感染率來看，就能推估台灣可能感染的人數。洪子仁說目前台灣疫苗覆蓋率介於韓國與香港之間（低於韓國、高於香港），香港感染率為15%、南韓為25%，而他以感染率20%估算，台灣最嚴重可能有460萬人會感染，致死率抓0.12%，估算可能有5、6000人會死亡，「如果像南韓的模式這樣放寬，那麼台灣單日確診人數可能達到7到8萬人，死亡5、6000人，這樣的陣痛大家能忍受嗎?」。

洪子仁坦言，「新台灣模式」要在傳播力那麼高的Omicron病情下，維持正常生活的防疫，不要讓台灣單日確診來到7到8萬人，這是台灣的防疫期末考！韓國、香港都考完了，現在換台灣上場，那麼台灣要如何準備這場期末考，他認為除了從源頭邊境要管制好、NPI（非藥物介入措施，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離）要做足外，基本功一定要做好做滿，什麼是基本功？就是疫苗打好打滿，降低感染率與死亡率，也能保護醫療量能不被突破，台灣才能從這場戰役中獲勝。


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