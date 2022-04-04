「最強斜槓」國手蘇致榮參選議員 棒球博士馮勝賢力挺
民進黨高雄市議員初選將於4月11日起跑，前兄弟象明星球員、現任桃園市體育發展基金會執行長「老邦」馮勝賢現身鳳山，力挺有著「最強斜槓」稱號的國手鳳山區議員候選人蘇致榮，陪同掃街，馮勝賢相信國手出身的蘇致榮進入議會後一定能發揮所長，成為高雄體育發展的助力。
馮勝賢日前現身鳳山陪同蘇致榮掃街、開直播暢談體育政策，直播中兩人討論縣市如何留住運動人才、運動發展基金的運用執行等事項。蘇致榮也力挺鳳山在地40年美食李記小籠包、彎豆冰城綠豆沙牛奶盡地主之誼，感謝馮勝賢大力支持。
馮勝賢表示，同為運動選手出身的蘇致榮是他最敬重的學弟，有熱情又有能力，也有很多想法，在他擔任聯盟秘書長時兩人常一起討論運動政策。馮勝賢強調，可以感受到蘇致榮這幾年很努力想幫助基層體育教練，很認真在為基層服務，有這個機會運動員要被看見，相信蘇致榮的政見與能力一定夠強，希望大家多多支持他。
蘇致榮指出，目前高雄市的問題是三級運動後的銜接不足，使得許多人才選擇到外地發展，未來將利用運動發展基金，整合資源保障退役選手的職涯發展與專任教練的培訓升等制度，讓高雄市的人才能留在本地。
蘇致榮表示，在運動這條路上，老邦學長一直是他心目中的偶像，一路從少棒打到職棒，退役後還擔任中華職棒聯盟秘書長、桃園市體育發展基金會執行長，是個在棒球領域長期耕耘的老園丁，很開心能邀請到老邦一起探討運動政策，互相交流求進步，希望未來有機會能進入市議會，將憑藉自身專業，全力推動高雄市的競技體育與休閒體育的發展。