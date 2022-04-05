夜宿Xpark一泊三食和水母共遊！包場9大探險：捨不得睡

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在「福爾摩沙大水缸」前沉浸在日本殿堂級音樂大師久石讓創作的專屬音樂，欣賞魚群、雪花鴨嘴燕魟和ㄚ髻鮫優游的震撼；找出在「珊瑚潛行」躲藏休息的小丑魚；穿過「暖海生機」和神秘的「雨林探險」；體驗冷酷淒美的「寒帶行凍」與「深海尋秘」；透過「虛實互動」揮灑想像力；和萌萌「企鵝奇遇」感受療癒生命力；在最著名的「癒見水母」裡漫遊如夢似幻的萬花筒水母仙境。
在COZZI Blu和逸飯店桃園館特別打造的高級俱樂部海洋沐浴間洗去煩憂，鑽進有著捲翹睫毛、Q版鯊魚造型的獨家單人寢帳「宿曦小窩」，睡在千魚群游的真正海景第一排、珊瑚環抱的海底或療癒水母的幻境，只怕這裡美到讓人實在不想睡，帶著感動向大海許下承諾，不會忘記這一夜的美好，還有浩瀚海洋中需要呵護的美麗生命。
各位探險家們從出發前的迎賓點心；到進入有如歐陸海濱碼頭的「Cozzi Market 逸・市集」，坐在專業型室內露營帳篷區享受生魚片壽司、新鮮沙拉、天婦羅、現切豬肋排、現蒸港式點心、現煮擔擔麵等各國佳餚；夜間探險完還有滷味、炸物和鹹粥宵夜可暖胃，或坐在威士忌酒吧前小酌調酒放鬆；一覺醒來再享用晨光早餐，全程供應超越一泊三食的美食饗宴。
實際走訪「宿海奇遇 Blu Night」特別禮遇親子旅客，不只用餐空間打造像旋轉木馬般戴上棚頂的可愛餐檯，盥洗空間還有孩童專屬的馬賽克洗手台及兒童廁間；不過為兼顧活動及睡眠品質，尚未接受6歲以下的小小旅客探險。目前僅開放平日夜宿，15人起包團啟程（散客可併團），一晚最多容納45床，與如常開放參觀時的盛況相比，接近包場般的精緻深度體驗，令人嚮往。
橫浜八景島都會型水生公園Xpark以「知海、愛海、護海」為主軸，初入台灣市場以萬紫千紅的水母水晶球一夕爆紅，引爆天天排隊打卡熱潮，不只風靡大人小孩，也吸引網美搶拍盛況，進而傳出動物受傷或憂鬱等負面消息。Xpark官方堅定澄清絕無虐待動物，強調日方專業飼育團隊為了這次合作「宿海奇遇 Blu Night」傾盡心力，希望藉由海洋系知性航程，打造寓教於樂的五感獨特體驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！