COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

夜宿Xpark一泊三食和水母共遊！包場9大探險：捨不得睡

▲想要夜宿海生館不用再千里迢迢跑到屏東墾丁睡一晚，COZZI Blu和逸飯店桃園館跨界聯手橫浜八景島都會型水生公園Xpark，推出全國唯一五星級「宿海奇遇 Blu Night」頂級海洋系夜宿，打造精緻兩天一夜、一泊三食的探險航程，夜宿真正海景第一排、和療癒水母共遊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲想要夜宿海生館不用再千里迢迢跑到屏東墾丁睡一晚，COZZI Blu和逸飯店桃園館跨界聯手橫浜八景島都會型水生公園Xpark，推出全國唯一五星級「宿海奇遇 Blu Night」頂級海洋系夜宿，打造精緻兩天一夜、一泊三食的探險航程，夜宿真正海景第一排、和療癒水母共遊。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/桃園報導

2022-04-05 10:48:00

想要夜宿海生館不用再千里迢迢跑到屏東墾丁睡一晚，COZZI Blu和逸飯店桃園館跨界聯手橫浜八景島都會型水生公園Xpark，推出全國唯一五星級「宿海奇遇 Blu Night」頂級海洋系夜宿，精緻兩天一夜、一泊三食的探險航程，從白天日間漫遊到夜晚深海眠旅一次全體驗，重頭戲是夜宿真正海景第一排、和療癒水母共遊，主打自組15人以上的專屬包團豪華行程，搶攻金字塔高端旅遊市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「福爾摩沙」大水缸以描繪台灣東海岸的海底風情，讓探險家們欣賞著魚群優游入睡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「福爾摩沙」大水缸以描繪台灣東海岸的海底風情，讓探險家們欣賞著魚群優游入睡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲參加「Blu Night宿海奇遇」能睡在「福爾摩沙」大水缸前，享受真正海景第一排的景致。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲參加「Blu Night宿海奇遇」能睡在「福爾摩沙」大水缸前，享受真正海景第一排的景致。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
國泰觀光事業結合時下露營風潮，打造全國唯一五星級飯店式室內情境露宿，從入住COZZI Blu和逸飯店桃園館那一刻起，旅客便化身探險家在船艙中Check-in，享受管家式貼心服務。由船長引領揹上發光探險包並帶著精緻繪本，走進SEAcret Tunnel祕密通道，直達Xpark展開探險行程，趁水缸還透著夕陽餘暉，觀賞日間透亮的海洋生物們模樣，夜晚體驗包場9大驚喜探險，領略從來沒見過的夜之海模樣。

▲「癒見水母」眠區適合時尚網紅的冒險者們下榻。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲「癒見水母」眠區適合時尚網紅的冒險者們下榻。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲白天需要搶排隊拍照的療癒水母們，夜晚陪你入睡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲白天需要搶排隊拍照的療癒水母們，夜晚陪你入睡。（圖／記者蕭涵云攝）
在「福爾摩沙大水缸」前沉浸在日本殿堂級音樂大師久石讓創作的專屬音樂，欣賞魚群、雪花鴨嘴燕魟和ㄚ髻鮫優游的震撼；找出在「珊瑚潛行」躲藏休息的小丑魚；穿過「暖海生機」和神秘的「雨林探險」；體驗冷酷淒美的「寒帶行凍」與「深海尋秘」；透過「虛實互動」揮灑想像力；和萌萌「企鵝奇遇」感受療癒生命力；在最著名的「癒見水母」裡漫遊如夢似幻的萬花筒水母仙境。

▲下榻「珊瑚潛行」眠區，有美麗珊瑚礁陪伴入眠。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲下榻「珊瑚潛行」眠區，有美麗珊瑚礁陪伴入眠。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲冒險家們可於Xpark「雨林探險」眠區內體驗野外宿營的仿真感，宛如夜宿叢林感受夜間的鳥獸低鳴。淺眠的人別擔心太吵，館方可是有準備耳塞讓大家都能好好入睡。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲冒險家們可於Xpark「雨林探險」眠區內體驗野外宿營的仿真感，宛如夜宿叢林感受夜間的鳥獸低鳴。淺眠的人別擔心太吵，館方可是有準備耳塞讓大家都能好好入睡。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
在COZZI Blu和逸飯店桃園館特別打造的高級俱樂部海洋沐浴間洗去煩憂，鑽進有著捲翹睫毛、Q版鯊魚造型的獨家單人寢帳「宿曦小窩」，睡在千魚群游的真正海景第一排、珊瑚環抱的海底或療癒水母的幻境，只怕這裡美到讓人實在不想睡，帶著感動向大海許下承諾，不會忘記這一夜的美好，還有浩瀚海洋中需要呵護的美麗生命。

▲探險家們可以在Cozzi Market逸・市集用餐，享受各國美食無限量供應。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲探險家們可以在Cozzi Market逸・市集用餐，享受各國美食無限量供應。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲用餐區內特別設有專業型室內露營帳篷區，增添用餐樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲用餐區內特別設有專業型室內露營帳篷區，增添用餐樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
各位探險家們從出發前的迎賓點心；到進入有如歐陸海濱碼頭的「Cozzi Market 逸・市集」，坐在專業型室內露營帳篷區享受生魚片壽司、新鮮沙拉、天婦羅、現切豬肋排、現蒸港式點心、現煮擔擔麵等各國佳餚；夜間探險完還有滷味、炸物和鹹粥宵夜可暖胃，或坐在威士忌酒吧前小酌調酒放鬆；一覺醒來再享用晨光早餐，全程供應超越一泊三食的美食饗宴。

▲「福爾摩沙」熱門眠區觀賞夜之海美景。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲「福爾摩沙」熱門眠區觀賞夜之海美景。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲為「Blu Night宿海奇遇」海洋系夜宿特別打造的星級盥洗室，還有孩童專用馬賽克洗手台。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲為「Blu Night宿海奇遇」海洋系夜宿特別打造的星級盥洗室，還有孩童專用馬賽克洗手台。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
實際走訪「宿海奇遇 Blu Night」特別禮遇親子旅客，不只用餐空間打造像旋轉木馬般戴上棚頂的可愛餐檯，盥洗空間還有孩童專屬的馬賽克洗手台及兒童廁間；不過為兼顧活動及睡眠品質，尚未接受6歲以下的小小旅客探險。目前僅開放平日夜宿，15人起包團啟程（散客可併團），一晚最多容納45床，與如常開放參觀時的盛況相比，接近包場般的精緻深度體驗，令人嚮往。

▲宛如包場的夜宿Xpark體驗，只怕這裡美到讓人實在不想睡。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲宛如包場的夜宿Xpark體驗，只怕這裡美到讓人實在不想睡。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲由船長引領走進SEAcret Tunnel祕密通道，直達Xpark展開探險行程。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由船長引領走進SEAcret Tunnel祕密通道，直達Xpark展開探險行程。（圖／記者蕭涵云攝）
橫浜八景島都會型水生公園Xpark以「知海、愛海、護海」為主軸，初入台灣市場以萬紫千紅的水母水晶球一夕爆紅，引爆天天排隊打卡熱潮，不只風靡大人小孩，也吸引網美搶拍盛況，進而傳出動物受傷或憂鬱等負面消息。Xpark官方堅定澄清絕無虐待動物，強調日方專業飼育團隊為了這次合作「宿海奇遇 Blu Night」傾盡心力，希望藉由海洋系知性航程，打造寓教於樂的五感獨特體驗。

▲想要夜宿海生館不用再跑到屏東墾丁住一晚，「宿海奇遇 Blu Night」打造夜宿Xpark浪漫體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲想要夜宿海生館不用再跑到屏東墾丁住一晚，「宿海奇遇 Blu Night」打造夜宿Xpark浪漫體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Cozzi Market逸．市集的美食多為現做供應。（圖／記者蕭涵云攝COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲Cozzi Market逸．市集的美食多為現做供應。（圖／記者蕭涵云攝COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲「宿海奇遇 Blu Night」讓你吃好睡好。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「宿海奇遇 Blu Night」讓你吃好睡好。（圖／記者蕭涵云攝）
▲船艙造型Check-in櫃台，為下潛海底兩萬哩做準備。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）
▲船艙造型Check-in櫃台，為下潛海底兩萬哩做準備。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

連假吃貨必看！盤點「買1送1」優惠：韓式炸雞、燒肉都有

咖啡也能微醺？星巴克聯手EMBERS餐廳推「金星晚宴」寵客

樂高迷必朝聖！台北時代寓所「3大LEGO房」：不怕踩到痛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀