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「哭訴黃曉明不要我」真相曝光　Angelababy悄洩近況

▲Angelababy在婚變風波後更新近況。（圖／翻攝Angelababy小紅書）
▲Angelababy在婚變風波後更新近況。（圖／翻攝Angelababy小紅書）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-04 18:44:01

Angelababy（楊穎）與黃曉明砸10億台幣舉行世紀婚禮，給外界神仙眷侶的恩愛形象，6年婚姻卻在年初宣告破局，近日瘋傳Angelababy上節目揭婚變始末，對外哭訴：「黃曉明不要我了。」一夜在香港、台灣網路沸騰，Angelababy對此反應淡定，在個人社群帳號更新多張美照，心情不受影響。

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▲Angelababy盼疫情快點過去。（圖／翻攝Angelababy小紅書）
▲Angelababy盼疫情快點過去。（圖／翻攝Angelababy小紅書）
微博日前爆出Angelababy上節目哭訴黃曉明是先不愛的那一方，「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他。」不過事後發現影片截圖似被移花接木，該畫面其實是戀愛節目《心動的信號》片段。

節目中Angelababy擔任戀愛觀察者，看到有個男的放棄原有對象，選擇新來的女伴，Angelababy噴淚擁抱女嘉賓，告訴她：「我在妳身上看到自己部分的影子，我也習慣在受傷的時候委屈自己，其實有時候也不用那麼委屈自己，妳自己難受，愛妳的人看著心疼。」

▲Angelababy節目片段遭移花接木。（圖／翻攝微博）
▲Angelababy節目片段遭移花接木。（圖／翻攝微博）
對於昔日受訪的片段再度被挖出來轉傳，Angelababy不受影響，日前在小紅書更新單身美照，她寫下：「今年份的櫻花，希望疫情快點過去。」櫻花樹下的Angelababy飄滿仙氣，粉絲紛紛留言「花美人更美，baby的顏值一直都是天花板級別」、「baby真的是越來越好看了」、「姐姐妳好美」。

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