新台灣模式衝疫苗覆蓋率　專家：用這招鼓勵、降低罪惡感

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洪子仁表示，除了從源頭邊境要管制好、NPI（非藥物介入措施，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離）要做足外，基本功一定要做好做滿，什麼是基本功？就是疫苗打好打滿，降低感染率與死亡率，也能保護醫療量能不被突破，台灣才能戰勝這場期末考。
洪子仁坦言，我們必須承認，現在已不可能走向過去清零的方式，尤其「新台灣模式」正在啟動，各項管制又陸續放寬，確診人數一定會較過去還多，台灣民眾到底準備好了嗎？如果我們不能允許像韓國那樣單日確診屢破新高，那麼最好的方法還是疫苗打好打滿。
他說，現在第三劑疫苗覆蓋率只有5成，起碼要到8成以上，另外還有資深公民年長者們，也要把疫苗打滿，尤其年長者的第三劑，已經有英國實證顯示對保護力與預防重症有加強效果。
日前指揮中心喊出，要研議打滿三劑，放寬接觸者匡列隔離條件。為此，認為洪子仁認為這是很好的方法。他建議必須要研擬打滿三劑的人放寬居隔條件，來跟未打滿三劑的人做區隔，如打滿三劑只要居隔3天，如此一來才有「鼓勵」的效果，另外也能降低確診者的接觸者之罪惡感。
洪子仁表示，他觀察社會氛圍，幾乎都是「疫情逐漸輕症化，自己不怕染疫，但怕親友被匡列隔離好幾天，自己會有罪惡感，良心過不去」，而這也是目前疫調的漏洞之一。因此，他認為研議打滿三劑放寬接觸者居隔條件有其必要性，強調要做出與未打滿三劑的區隔，才有鼓勵性質，中央一定要將這類的相關配套做好，才有機會戰勝這波疫情。