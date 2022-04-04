暖心兒童節！慈善家邀百位家扶中心孩童嚐美食、看表演
一場歡樂的兒童節盛會假高雄萬豪酒店舉辦。由慈善家孫先生發起、高雄萬豪酒店響應，在兒童節當天邀請家扶中心百位孩童及家長齊聚一堂，享用豪享自助餐廳的多國美食，會中也特別規劃魔術表演、抽抽樂等精彩活動，讓大家「童」在一起，享受孩子們所帶來的純真與快樂。
活動發起人孫先生多年來默默投入孩童、流浪動物等公益活動，有感於近年受疫情影響，公益捐款及活動減少，因此自去年聖誕節起，邀請育幼院近百名師生共同歡慶佳節，並期許能透過活動將愛延續。
孫先生表示：「退休後一直希望能在有限的能力中回饋社會，而孩童是社會未來的基石與希望，因此期盼社會上所有的孩子都能被善待，擁有開心快樂的童年。」
今（4日）兒童節當天，孫先生協同夫人及女兒一同參與盛會，邀請家扶中心百位孩童與其家人到高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」品嘗佳餚。孫先生說：「藉此難得的機會讓家扶中心的小朋友們，能有更多元豐富的體驗。也希望透過此活動拋磚引玉，相關公益活動持續辦理。」
高雄萬豪酒店韓總經理表示：「孫先生是萬豪酒店的貴賓，一直以來熱心公益，去年酒店有幸參與育幼院耶誕節餐會，今年兒童節更是義不容辭。」
除了品嚐美食，活動現場並邀請大、小朋友都喜歡的魔術師馬丁哥哥，帶來精彩魔術表演與教學，除此之外更在現場製作造型氣球，並贈送魔術道具、抽抽樂等同樂活動，讓小朋友活動後可以將快樂帶回家，與家人、朋友「同樂」與「童樂」，現場每位孩童的臉上都掛滿微笑，氣氛溫馨歡樂。