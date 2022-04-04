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王喜拒台灣「3米長廁紙」止血！港媒曝關鍵差異：是誤會

▲香港藝人王喜，採檢爆血後拒絕台灣醫護提供的「捲筒式衛生紙」，並聲稱那是「廁紙」才會拒絕。（示意圖／取自unsplash）
▲香港藝人王喜，採檢爆血後拒絕台灣醫護提供的「捲筒式衛生紙」，並聲稱那是「廁紙」才會拒絕。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 20:29:232022-04-04 20:35:19

移居台灣的香港藝人王喜，日前入境採檢時，鼻孔被戳到爆血，引發一連串爭議，其中，王喜更聲稱台灣醫護僅提供一條長3公尺、捲成一束的「廁紙」給他止血，讓他當場拒絕。對此，香港媒體也解釋原因，很有可能是香港、台灣對於「衛生紙、廁紙」的不同理解，才會造成誤會。

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還原整起經過，王喜來台採檢後，就在社群媒體上PO出一張自己鼻子爆血的照片，聲稱被台灣醫護人員捅傷，更以通緝、兇手等字眼形容台灣醫護，更表示，台灣的醫護人員後來給他3公尺長的「廁紙」止血，讓他當下決定拒絕。

對此，香港媒體《香港01》就指出，針對「廁紙」說詞，造成台港網友激烈爭辯，但過程中有人發現，這應該是彼此文化差異而引起的誤會。在香港，廁所以外的稱為「紙巾（面紙）」，在廁所的則稱為「廁紙」，雖然外觀和用法類似，但在設計初衷上，用途和用法卻截然不同。

▲有網友PO出超爛的衛生紙設計，結果眾人評價兩極。（圖／翻攝爆廢公社）
▲港媒指出，台灣公廁提供的捲筒式衛生紙，在港人居家廁所中很常見，對港人來說就是「廁紙」，僅能用在廁所。（圖／翻攝爆廢公社）
在香港的生活中，廁紙能接受的濕度較低，通常是使用後丟入馬桶沖走的；紙巾則是用來擦臉、手等身體的汗水，對濕度接受度高，不易斷裂，因此丟進馬桶可能造成堵塞。

但在台灣，相較於盒裝、紙手帕包裝、攜帶式抽取包裝的「面紙」類產品，「衛生紙」更常見，大多取代「面紙」的使用情境，另外，在台灣公廁，一般是提供「港人居家廁所」常見的「捲式衛生紙」，台灣家庭裡則以香港少見的「抽取式衛生紙」居多。

此外，在衛生紙消毒程序上也有所不同，台灣造紙工業同業公會2017年推廣再生環保紙時，也強調會內廠商全部要遵循400℃以上高溫殺菌等處理工序。

反觀香港，消委會在2019年曾發表報告，指稱「紙巾（包括廚房紙）是沒有經過無菌處理的日用品，其衞生程度或為消費者關注」，不過《香港01》的記者實際走訪香港商場後發現，部分面紙包裝是有註明經高溫處理，部分價格較高款式的捲筒衛生紙，亦有註明經超高溫加熱消毒處理。

最後報導也強調，台灣的抽取式衛生紙，亦不同於港人熟知的「面紙」，台灣市面上的抽取式包裝，大多都為衛生紙，而非港人熟知的「面紙」，而且一般台灣民眾在使用時，也是會將「衛生紙」用在廁所以外的用途，因此，在媒體報導上也不會將兩者分得很細，例如，台灣會以「衛生紙」為題介紹日本進口的高級面紙類產品。（編輯：詹鎰睿）

▲▼王喜自行篩檢，結果為陰性。（圖／翻攝王喜FB）
▲▼王喜入境台灣採檢，卻引發一連串的爭議，掀起香港、台灣網友關注。（圖／翻攝王喜FB）

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