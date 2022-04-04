王喜拒台灣「3米長廁紙」止血！港媒曝關鍵差異：是誤會

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對此，香港媒體《香港01》就指出，針對「廁紙」說詞，造成台港網友激烈爭辯，但過程中有人發現，這應該是彼此文化差異而引起的誤會。在香港，廁所以外的稱為「紙巾（面紙）」，在廁所的則稱為「廁紙」，雖然外觀和用法類似，但在設計初衷上，用途和用法卻截然不同。
在香港的生活中，廁紙能接受的濕度較低，通常是使用後丟入馬桶沖走的；紙巾則是用來擦臉、手等身體的汗水，對濕度接受度高，不易斷裂，因此丟進馬桶可能造成堵塞。
但在台灣，相較於盒裝、紙手帕包裝、攜帶式抽取包裝的「面紙」類產品，「衛生紙」更常見，大多取代「面紙」的使用情境，另外，在台灣公廁，一般是提供「港人居家廁所」常見的「捲式衛生紙」，台灣家庭裡則以香港少見的「抽取式衛生紙」居多。
此外，在衛生紙消毒程序上也有所不同，台灣造紙工業同業公會2017年推廣再生環保紙時，也強調會內廠商全部要遵循400℃以上高溫殺菌等處理工序。
反觀香港，消委會在2019年曾發表報告，指稱「紙巾（包括廚房紙）是沒有經過無菌處理的日用品，其衞生程度或為消費者關注」，不過《香港01》的記者實際走訪香港商場後發現，部分面紙包裝是有註明經高溫處理，部分價格較高款式的捲筒衛生紙，亦有註明經超高溫加熱消毒處理。
最後報導也強調，台灣的抽取式衛生紙，亦不同於港人熟知的「面紙」，台灣市面上的抽取式包裝，大多都為衛生紙，而非港人熟知的「面紙」，而且一般台灣民眾在使用時，也是會將「衛生紙」用在廁所以外的用途，因此，在媒體報導上也不會將兩者分得很細，例如，台灣會以「衛生紙」為題介紹日本進口的高級面紙類產品。（編輯：詹鎰睿）