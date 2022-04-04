黃偉哲與確診者足跡重疊！桂田酒店、猛男咖啡皆入列

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自主健康管理是指經地方衛生主管認定有必要且開立自主健康管理通知書者，應自最近一次接觸日次日起自主健康管理 10天。無症狀者可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、 聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動並延後非急迫需求之醫療或檢查，如需外出應全程佩戴醫用口罩；也須勤洗手，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節並每日早/晚各量體溫一次。出現發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀應確實佩戴醫用口罩並聯繫衛生局，依指示儘速就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具。
居家隔離則是指在無適當防護下，曾於 24 小時內累計大於 15 分鐘與確診個案面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。經衛生單位調查符合前述密切接觸定義，應居家隔離至與確定病例最近一次接觸日次日起算10天。
明（5）日開設的篩檢站及呼籲前往篩檢的市民資格如下：4月2日晚間6時曾至麻豆區北玄宮參加廟會平安宴者，請於明（5）日上午9時至11時30分前往麻豆區三洽宮對面廣場（麻豆區北勢里北勢寮17號）篩檢；4月3日下午5時30分至晚間8時30分曾前往關廟區山西宮參加喜宴者，請於明日下午2時至4時至關廟區山西宮（關廟區山西里正義街37號）篩檢；3月26日上午11時30分曾至永康區中信酒店國際會議廳參加喜宴者，明日下午2時至4時30分請至永康區衛生所(永康區文化路51號)篩檢。
明（5）日、6日開設的篩檢站及呼籲前往篩檢的市民資格為3月29日下午5時30分至安平區玄饌餐廳參加美髮業春酒者、4月3日上午11時30分至下午3時至安平區富霖餐廳參加喜宴者，前述對象請於明（5）日、6日上午9時至11時30分至南區松柏育樂中心(南區南門路263號)篩檢；另外3月26日下午3時30分至5時曾在安平區猛男咖啡與個案24795同時段用餐者、3月26日下午5時30分至南區夏都城旅安平館參加足球協會活動者、請於明（5）日、6日下午1時30分至4時前往南區松柏育樂中心(南區南門路263號)篩檢。
考量近日國內每日皆有百例以上的COVID-19病例，對此衛生局呼籲曾與案24795 足跡重疊或相關、或有相同活動史的市民，務必於篩檢站開設的時間攜帶身分證、健保卡前往篩檢，以及時阻斷社區內的潛在感染源。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。