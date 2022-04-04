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王喜PCR被捅到爆血！怒嗆採檢人員　杜汶澤勸：尊重台灣

▲杜汶澤接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享在台灣生活1年多的感受。（圖／記者陳思誼攝）
▲杜汶澤接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享在台灣生活1年多的感受。（圖／記者陳思誼攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 22:20:16

香港藝人王喜於本月3日搭機來台，事後他爆氣發文，稱被醫護人員「按頭導致鼻孔受傷流血」，甚至PO出自己戴口罩滿臉血的照片要「通緝」採檢人員，引發台灣民眾不滿；對此，移民台灣的港星杜汶澤在臉書發表千字文，他認為，以正常途徑申訴，在世界任何一個文明的國家，包括台灣，都會得到公平的對待。

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▲港星王喜3日飛來台灣，入境桃園機場時接受醫護人員PCR篩檢，結果卻爆出採檢時，遭到醫護人員按頭導致右鼻孔受傷，當下血流不止。（圖／翻攝王喜臉書）
▲港星王喜3日飛來台灣，入境桃園機場時接受醫護人員PCR篩檢，結果卻爆出採檢時，遭到醫護人員按頭導致右鼻孔受傷，當下血流不止。（圖／翻攝王喜臉書）
杜汶澤表示，自己成立台港文化交流協會的初衷，就是看到越來越多香港人移居台灣，或到台灣就學，估計會因文化差異而產生社會矛盾，除了幫助在台香港人，也希望透過舉辦一些活動令台港兩地人民增強了解。

杜汶澤指出，昨天王喜在機場接受PCR時報稱受傷，本人即時在未了解情況的時候，馬上發短訊給王先生及其經理人，之後其經理人回覆，得知王先生已報警，今天衛福部亦已清楚解釋王先生流血乃個別案件，大家亦在新聞報道上看過，並已向王先生致歉，本人不用多加轉述。

杜汶澤認為，只要以正常途徑申訴，在台灣都會得到公平對待，「這是我過往設身處地在這裡生活的真實體驗，也是我選擇移民台灣的原因，因為我相信這個國家是自由、民主、文明、和公平的。」

杜汶澤也強調，「是我們選擇去某一個國家，而不是某一個國家選擇我們！」，呼籲在尋求自由的時候，亦應該尊重別人的習慣和文化，也感謝台灣人過去對他剛到台灣時不懂規矩的包容，「我相信絕大部份台灣人是善良的，感謝你們在香港遇上困難的時候，曾經表示同情！你們沒有欠香港人什麼，這樣已經很足夠。（編輯：孫唯容）

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