夏宇童衰曝前男友是小偷　珍惜孫協志「現在得來不易」

衛視中文台《一袋女王》日前邀請余皓然、夏宇童、林利霏上節目，分享為別人牽線是門藝術還是災禍，夏宇童透露曾被媽媽安排與男生相親，交往後才發現是災難一場。談到這段孽緣，她表示當時感情已經空窗4、5年，此話一出主持人曾國城立刻問說：「怎麼受得了」，目前跟孫協志感情穩定的夏宇童，毫無防備的燦笑說：「現在得來不易，我很珍惜」，讓現場立刻滿是粉紅泡泡，也讓套話成功的曾國城笑到不行。





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▲《一袋女王》邀請夏宇童（右起）、林利霏、巴鈺、宇珊、曾國城、余皓然、宋哥聊幫別人介紹交往的趣事。（圖／衛視提供）

夏宇童說，有段時間媽媽很喜歡幫她介紹對象，常常吃飯就變成相親飯局。有次媽媽一直想要安排夏宇童跟朋友孩子吃個飯，卻被她拒絕，結果有次她照舊陪媽媽去吃飯，一到現場發現男生也出現了，於是吃飯直接變成相親。因為感情空窗4、5年，那位男生賣力追了她半年，雖然當下沒有戀愛感，但還是將就答應交往了。





不過交往之後就是孽緣的開始，大概一個月熱戀期就結束，後來男生不只對她說話大聲，還有點不耐煩，有一次四人聚餐，吃完飯後夏宇童要男生先去牽車，沒想到男生竟然大聲回說：「你不要一直唸，很煩耶，催屁啊」，讓夏宇童頓時火就上來了，對方媽媽急忙出面打圓場，說他們家是北方人講話很大聲，要她別介意，更慘的是夏宇童媽媽也幫腔唸她脾氣也沒很好，害得夏宇童只能隱忍下來。





▲夏宇童曾談過不少奇葩戀情，所以很珍惜跟孫協志的感情。（圖／衛視提供）

後來夏宇童發現東西常常不見，竟是被男友拿去賣掉，讓她整個人氣炸，直接罵：「所以你偷我東西」，沒想到對方還辯解是幫她做善事，但收入在哪對方也說不出來，兩人大吵一架直接分手。後來那位阿姨還來找夏宇童，要她不要對外透露前男友是小偷這件事，還得幫忙說男生的好話善後，讓夏宇童苦笑真是孽緣一場。本集將於5日晚上11點衛視中文台播出。



