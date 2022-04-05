吳慷仁嘴硬「看阿妹有什麼好哭」　2秒後口罩全濕透

「妹神」張惠妹（aMEI）「ASMR世界巡迴演唱會」1日起在台北小巨蛋連唱12場，金鐘視帝吳慷仁錯過7年，終於從忙碌的工作中抽身，衝回台北朝聖第三場，「2秒…真的就2秒...我的口罩就濕透了...」
吳慷仁在臉書發文，透露忙裡偷閒衝回台北，觀賞aMEI演唱會，「7年前沒跟上，7年後...哭的我一塌糊塗...」他說前半段大家很聽妹姐的話，沒有跳動，「我們只有類似草之擺的擺動而已，但相信我...聽aMEI唱歌能不跳真的非常痛苦，有點違反人體的自然反應。」
已連聽了兩場的友人，接著告訴吳慷仁「等等準備哭」，他心想有什麼好哭的，才正在高亢搖擺，而且自己除了拍戲，私下已經很久沒哭過，哪有那麼容易哭，沒想到，當aMEI清唱一段《我最親愛的》後叫粉絲一起唱，「呃啊...我的天啊...我眼淚就流了下來...2秒...真的就2秒...我的口罩就濕透了...然後就一路歸槓欸哭到底...」
吳慷仁形容，真的像是《食神》裡吃到黯然銷魂飯一樣，不解自己為何會流淚？直到演唱會結束，他還在問自己這個問題，最後給了自己一句話，「其實我沒事，我們都很好，只是我們心裡都住著一個張惠妹，一（多）首她的歌...」文末說：「美麗的夜晚，徹底地釋放...謝謝aMEI。」
貼文發布半天，吸引5.3萬人按讚、百人轉發及3百多條留言，aMEI本人也回覆：「感動ㄟ～很高興你來看，下次有拍哭戲我現場唱給你聽。」（編輯：楊穎軒）