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吳慷仁嘴硬「看阿妹有什麼好哭」　2秒後口罩全濕透

▲吳慷仁朝聖張惠妹演唱會，淚水決堤。（圖／聲動娛樂提供）
▲吳慷仁朝聖張惠妹演唱會，淚水決堤。（圖／聲動娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-05 08:53:08

「妹神」張惠妹（aMEI）「ASMR世界巡迴演唱會」1日起在台北小巨蛋連唱12場，金鐘視帝吳慷仁錯過7年，終於從忙碌的工作中抽身，衝回台北朝聖第三場，「2秒…真的就2秒...我的口罩就濕透了...」

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▲張惠妹唱到激動處，崩潰痛哭。（圖／聲動娛樂提供）
▲▼張惠妹「ASMR世界巡迴演唱會」開跑。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹今演唱會前腳拇指受傷。（圖／聲動娛樂提供）
▲▼張惠妹表演《彩虹》感動全場。（圖／聲動娛樂）
吳慷仁在臉書發文，透露忙裡偷閒衝回台北，觀賞aMEI演唱會，「7年前沒跟上，7年後...哭的我一塌糊塗...」他說前半段大家很聽妹姐的話，沒有跳動，「我們只有類似草之擺的擺動而已，但相信我...聽aMEI唱歌能不跳真的非常痛苦，有點違反人體的自然反應。」

▲吳慷仁分享aMEI演唱會心得。（圖／吳慷仁臉書）
▲吳慷仁分享aMEI演唱會心得。（圖／吳慷仁臉書）
已連聽了兩場的友人，接著告訴吳慷仁「等等準備哭」，他心想有什麼好哭的，才正在高亢搖擺，而且自己除了拍戲，私下已經很久沒哭過，哪有那麼容易哭，沒想到，當aMEI清唱一段《我最親愛的》後叫粉絲一起唱，「呃啊...我的天啊...我眼淚就流了下來...2秒...真的就2秒...我的口罩就濕透了...然後就一路歸槓欸哭到底...」

▲吳慷仁在第三段節目開頭淚腺失守。（圖／吳慷仁臉書）
▲吳慷仁在第三段節目開頭淚腺失守。（圖／吳慷仁臉書）
吳慷仁形容，真的像是《食神》裡吃到黯然銷魂飯一樣，不解自己為何會流淚？直到演唱會結束，他還在問自己這個問題，最後給了自己一句話，「其實我沒事，我們都很好，只是我們心裡都住著一個張惠妹，一（多）首她的歌...」文末說：「美麗的夜晚，徹底地釋放...謝謝aMEI。」

貼文發布半天，吸引5.3萬人按讚、百人轉發及3百多條留言，aMEI本人也回覆：「感動ㄟ～很高興你來看，下次有拍哭戲我現場唱給你聽。」（編輯：楊穎軒）

▲吳慷仁全文。（圖／吳慷仁臉書）
▲吳慷仁全文。（圖／吳慷仁臉書）
▲張惠妹現身留言。（圖／吳慷仁臉書）
▲張惠妹現身留言。（圖／吳慷仁臉書）

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