王羽當紅「李小龍還不是咖」　火燒合約事件超轟動

一代武俠傳奇王羽從影近60年，今凌晨安詳辭世，享壽80歲。王羽1967年被導演張徹找去演電影《獨臂刀》走紅，此後拍了60多部武俠片，受封「獨臂刀王」、「第一代功夫皇帝」，他早年曾因合約問題闖進邵氏影業偷合約，並用一把火燒了，連大老闆邵逸夫都不敢吭聲。
王羽當紅時，連李小龍都還默默無名，後輩成龍、洪金寶在他面前也得畢恭畢敬，他在《獨臂刀》用僅有的左手耍刀，且刀出人亡，成為影史經典，後來陸續拍了《金燕子》、《獨臂刀王》、《龍虎鬥》等片，部部賣座，成為6、70年代片酬最高、票房最好的首席武俠小生。
1997年，王羽淡出幕前從商，2011年又以陳可辛的《武俠》復出，再拍劉偉強導演的《血滴子》，也在台灣導演鍾孟宏的《失魂》和張孝全演父子，奪下台北電影節影帝、二度入圍金馬影獎男主角，並在2019年獲頒金馬獎終身成就獎。
王羽當年走紅後，因不爽在邵氏薪水低、工作量大，想轉簽嘉禾影業，為求解套，竟兩度潛入邵氏公司文件室偷走自己的合約，為避免起疑，還同時帶走其他7份、100多位演員合約，並直接放火把合約全燒光。
由於那時許多演員都不滿邵氏的待遇，卻沒人敢反抗，因此老闆邵逸夫對王羽的行徑起初沒有任何動作，後來才以提高片酬為由，與旗下演員重新簽約，並對王羽提告，雙方最後和解，王羽獲賠5千元港幣（約1萬8千元台幣），但打官司卻花掉他5萬元港幣（約18萬元台幣）。（編輯：楊穎軒）