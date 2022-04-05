影壇秘辛／成龍「被殺死」報恩王羽　梁家輝遭脅不堪回首

王羽銀幕上是大俠，私下也是以鐵漢自居，交友複雜，除了眾所周知和竹聯幫有淵源外，和香港、美國的江湖兄弟也有牽連。加上早年威權時代的掃黑背景下，於是產生了一部前無古人，可能也後無來者的電影《火燒島》，該片集合了王羽、柯俊雄、成龍、洪金寶、劉德華、梁家輝天王演出；而也只有一手策畫此片的王羽，才能讓這些紅透半邊天的巨星齊聚一堂。





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「火燒島」指的就是綠島。當年台灣執行一清專案掃黑，角頭、大哥等重要黑幫人士通通被送到綠島監獄，道上兄弟無不對綠島恨之入骨，多年後大哥們出獄，有人轉入娛樂業，隨著解嚴等時空環境的改變，大哥們想訴說當年遭受的悲憤委屈，於是興起拍了《火燒島》的念頭，這重任就由王羽扛起，並找了好兄弟金馬影帝柯俊雄共同執行。





▲梁家輝（右）才是《火燒島》的真正男一，但傳他遭脅迫演出，在王羽（左）面前只能忍氣吞聲。翻攝《火燒島》畫面

《火燒島》不只是大老們揭發不平的心願，也想在票房上大撈一筆，由於30年前的華語電影市場都是港片的天下，港星也成了電影票房的指標，可是當紅巨星各個片約纏身難以分身拍戲，王羽和柯俊雄兩位大哥，動用了人情和關係邀約天王們，一起到菲律賓拍這部融合黑幫恩怨、監獄風雲的電影。





香港影壇最會打的胖子洪金寶，是重量級明星，他和王羽私交不錯，立馬答應演出，當時最紅的大咖成龍，可不是看著師兄洪金寶的面上才願搭檔演出，而是他著實欠了王羽的一份救命恩情。王羽籌拍這部片，成龍必須得回報。





話說成龍當年在影壇崛起時，轉投香港影壇巨擘嘉禾公司，可是引起了栽培他的導演羅維的不滿，於是傳他找了一群身分不明的人士在劇組圍堵成龍，成龍得知後，找上王羽解圍，曾受不平等合約待遇的王羽感同身受，二話不說出馬擺平此事，王羽講義氣，成龍懂得報恩。





為了還人情，成龍還得徹底，特地從西班牙飛到菲律賓加入劇組，另外嘉禾要保障成龍的電影形象，不准他披頭散髮、更不能在主演的電影中死去，但在《火燒島》中，成龍都破戒了，不過，也唯有被殺死，成龍、洪金寶才得以在該片迅速殺青脫困，因為他們雖不計片酬爽快演出，但言明檔期有限，王羽也答應了，於是就有了那一幕經典畫面，成龍、洪金寶和劉德華在奔向飛機的亡命過程中，慘遭被槍殺，黑白畫面倒敘回憶，頗為溫馨。

至於劉德華和梁家輝則是被半脅迫著加入《火燒島》演出，華仔演得相當賣力，和成龍在監獄中有精彩的對打戲，也是這兩大巨星難得一見的對決演出，堪稱經典中的經典。華仔比較幸運，可以和成龍、洪金寶一起陣亡離開《火燒島》，而貫徹全片演出的男一梁家輝則悲情許多。

當下的梁家輝正在越南拍攝法國片《情人》，這可是他躍上國際影壇的重要作品，但在巨大壓力下只能到菲律賓趕拍《火燒島》，眼看著給的檔期已到，電影還沒拍完，為了趕回越南拍《情人》，梁家輝是愁眉苦臉，據透露，梁家輝面臨違約的壓力當時急得都快哭了，柯俊雄曾代為出面向王羽求情，卻被王羽狠狠的打了回票。

莫可奈何的梁家輝只得乖乖地拍完《火燒島》，據說，即使殺青後，他要趕回越南拍片也是一波三折，因為當年無法從菲律賓直接入境越南，他得先到泰國輾轉進入越南。所幸梁家輝歷經萬般辛苦，還是拍完《情人》，觀眾才得以欣賞到梁家輝的露臀鏡頭，梁家輝不僅以《情人》躍登國際，還獲得亞洲第一美臀的稱號，《火燒島》則是他絕口不提的一部電影。

至於《火燒島》上映後，票房僅一千多萬，大佬們想賺一票的心願落空，觀眾也對這部集合眾多天王合作的電影，大失所望，故事拼湊零散，還怪起導演朱延平浪費一手好牌。可實際上這電影幕後是大哥控制、大咖檔期有限無奈演出，幸虧朱延平快手以及靈機應變，才得以搞定《火燒島》這部電影，朱延平真正是背了黑鍋。



