找陌生人取暖？8成台人匿名網聊為「這事」：不熟才真心
過去常說因為網路的便利，把人與人之間真實的距離拉遠了。如今，反而有更多的人透過網路交友找到興趣相符、真心暢聊的對象？匿名聊天App《S Talk》調查台灣人「網聊習慣」發現，有8成的台灣人對於「匿名網聊」不但不排斥，而且在網路世界中都有「線上密友」，必聊的話題更從一般感情小煩惱，到大尺度的私密事都不受限制，對於找陌生人取暖還認為「不熟悉」反而更能傾聽、給出真心的意見。甚至有7成以上的女性坦承相當在意外表，像「哪種身材才性感？」這種問題，與其找身邊朋友，更相信「最熟悉的陌生人」意見。
主打與陌生人隨機聊天、線上匿名對話或傳訊，匿名聊天網站已經成為不少人網路交友或打發時間的選擇，從老牌《Wootalk吾聊》、《Liveany》、《Meetunnel》、《Camsurf》等，不需要註冊認證身份就可以快速配對聊天，還有密語功能和新增APP形式方便使用者。
其中匿名聊天App《S Talk》便分享調查台灣人「網聊習慣」的成果，發現有8成的台灣人對於「匿名網聊」不但不排斥，而且在網路世界中都有「線上密友」。尤其匿名聊天的形式，讓人更能放開心胸聊，無論是尺度或內容都沒有包袱，就有6成的台灣人表示因 「匿名聊天」大開眼界，藉由共同話題開聊、配對，認識到更多「興趣相符」的對象。
而匿名網聊的必聊話題中，竟然由「私密困擾」拿下第一名！從一般感情小煩惱，到大尺度的私密事都不受限制，超過6成的台灣人對於找陌生人取暖，還認為正因為「不熟悉」，反而更能傾聽、給出真心的意見。其中過半數的人也因此話匣子大開，遇到能夠久聊的密友，遇到私密困擾時更願意向對方傾訴。
另外，《S Talk》調查也發現，「外貌」和「身材」也常是聊天熱門話題，有超過7成的女性坦承相當在意外表，像「哪種身材才性感？」這種問題，與其找身邊朋友討論，更相信「最熟悉的陌生人」意見。
不過仍要提醒民眾，不少聊天網站或APP功能需要付費，在匿名私密的情況下，也要注意溝通內容易涉及不法或過度鹹濕等騷擾。過去曾發現網路交友平台成為網路詐騙利用的工具，建議大家仍要防範被側錄散佈，甚至明辨欺騙感情或錢財等陷阱。