熱狗開砲瘦子「不是Rapper」　再嗆聲：都廢物

三年沒發片的MC HotDog熱狗，新歌不改過往嗆辣直白風格高唱《他們根本不是Rapper》，不僅從歌名到歌詞都嗆爆感十足，廣開「地圖砲」的他，為鄉民的碎念發聲，不但提醒聽歌的人要「理性」且「勿對號入座！」更高喊：「那個憤世忌俗的老頑童又回來了！請大家不要期待！」
熱狗談及寫歌的靈感，他透露自己有感於這幾年在聽音樂及看MV時，常會看到許多網友留言評論寫到「是啥小啊」、「他到底在唱什麼東西啊」、「我剛剛到底聽了什麼」、「這樣也可以！現在饒舌歌手門檻這麼低了嗎？」不諱言自己也腦中常閃過這些想法，決定藉著創作一股腦發洩自己苦悶心情，把想惡搞、想嗆爆的心情及鄉民的碎念全寫進歌中。儘管乍聽歌曲像是diss當今許多饒舌歌手，但他完全不擔心得罪大家，熱狗更提醒大家聽歌要「理性服用」更勿「對號入座」，一如出道以來直白個性的他表示：「小弟姚中二在這裡慎重和大家道歉，如有冒犯，懇請海涵，也請不要對號入座，但你真的要坐的話我也沒有辦法，因為在座的各位都是廢物。」
而與瘦子有著好交情的熱狗，提到某天在開專輯前置會議時正好遇到瘦子探班，兩人聊起歌曲《他們根本不是Rapper》，瘦子被問到對於歌名，他笑說：「他說我不是我就不是！」對於瘦子的「感言」，熱狗神回覆：「阿瘦（瘦子）現在本來就不是rapper，他是一個全方位的藝人、大明星，很ok啊！他自己知道要什麼、想走什麼路，無所謂，每個人都有自己的規劃。所以是不是rapper根本不重要，是又怎樣、不是又怎樣，有什麼影響嗎？！」