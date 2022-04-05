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快訊／本土數再創今年新高！今+216例、境外+65例　

▲中央流行疫情指揮中心表示，5日新增281例本土個案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心表示，5日新增281例本土個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-05 14:04:282022-04-05 14:08:06

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增281例COVID-19確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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▲本土病例今（5）日增16例。（圖／指揮中心）
▲本土病例今（5）日增16例。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月14日至4月4日，其中包含114例為無症狀感染。個案分佈為新北市(91例)、基隆市(33例)、台北市(28例)、新竹縣(13例)、桃園市(11例)、高雄市及花蓮縣(各10例)、新竹市(8例)、台中市 (5例)、宜蘭縣及彰化縣(各3例)、台南市(1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲本土病例今（5）日增16例。（圖／指揮中心）
▲本土病例今（5）日增16例。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(6例)、美國(5例)、越南及泰國(各4例)、日本、法國、韓國及香港(各2例)、丹麥、新加坡、墨西哥、德國、英國及澳大利亞(各1例)移入，另32例調查中。入境日介於今年3月12日至4月4日。

指揮中心指出，今年4月4日公布之案24632境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,144,956例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,119,959例排除)，其中24,866例確診，分別為8,148例境外移入，16,664例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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