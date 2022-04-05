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足球／台鋼豪華外援拚3連霸　亞協盃有望成台首場國際賽

▲台灣鋼鐵足球隊上季完成企甲2連霸。（圖／中華足協提供）
▲台灣鋼鐵足球隊上季完成企甲2連霸。（圖／中華足協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-05 14:14:26

2連霸台灣企業甲級足球聯賽的台灣鋼鐵足球隊，原定4月9日舉行開季記者會，今(5)日宣布因疫情延期，不過球隊領隊蕭永福透露，申辦6月亞協盃已獲支持，盼能成為2年多來首個台灣正式足球國際賽，今也公布爭取3連霸的豪華陣容。

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臺南市台灣鋼鐵足球隊原訂於4 月9日於臺南市政府舉辦的開季暨二連霸記者會，因疫情影響，球隊決定延後辦理。球隊總領隊劉福財表示『一切以大家的健康為重，等到疫情緩和，再邀請大家來參加今年打AFC國際賽的記者會。』

台灣鋼鐵足球對過去兩年連續稱霸國內企業甲組聯賽，2021年代表台灣參加在香港舉辦的亞協盃賽事，今年台鋼更上一層樓，申辦該賽事成功，將於今年6月份於台南舉辦。球隊領隊蕭永福說『目前申辦已經得到臺南市政府的支持，相關防疫計畫正在接受中央指揮中心審核，希望能以泡泡模式辦理，成為2年多以來首個台灣的正式國際足球賽事。』

今年持續補強的台灣鋼鐵在球員上，除了原班的國家隊鐵壁後衛陳威全、新生代鋒線陳瑞杰、游家煌以及前鋒線上合計進球超過100球的馬可及安以恩外，還補進了極具防守速的白劭宇及經驗老道的張豪偉。

外援部分，在中場則是有來自韓國的Obba沉雲燮，他過去有在東南亞柬埔寨、馬來西亞、越南等職業聯賽經驗，還有來自幾內亞的特勞雷及烏茲別克的羅別克兩位後衛。特勞雷有著U17 世界盃會內賽的出賽經驗；羅別克過去則是在中亞的烏茲別克跟塔吉克聯賽，他有著188公分的身高，能為球隊提供後場防守上的空中保護。

除了外援外，台鋼足球隊也特聘曾任香港U23男子隊總教練的郭嘉諾教練來到台灣擔任特聘教練一職，郭教練的父親郭錦洪過去曾代表台灣男子國家隊出賽並於1958年東京亞運時榮獲金牌。希望藉由郭教練的經驗與技術，讓台鋼能在6月份的國際賽上，與香港的職業球隊抗衡並取得寶貴的晉級機會。

台灣鋼鐵足球隊的首場賽事將在4月24日於客場出戰去年度台灣乙級聯賽冠軍的AC Taipei；首場主場賽事則是5月1日於臺南市立專用足球場下午3點30分出戰新北航源FC。喜愛足球運動的球迷請一起進場為台鋼加油。

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