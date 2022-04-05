COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

若確診案例太多會啟動「在家隔離」？陳時中曝關鍵數字

▲中央流行疫情指揮中心公布目前全台醫療量能。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心公布目前全台醫療量能。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 14:58:532022-04-05 15:01:18

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布本土病例新增216人，再度創下今年新高。而指揮官陳時中也公布整體醫療量能現況，並提到未來可能啟動「在家隔離」的關鍵數字。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對全台醫療量能問題，指揮官陳時中提到，專責病床跟負壓量能總共3854，目前空床數還有2586，空床率67.1%；而中央集中檢疫所47家床位有6372，空床數為2665，空床率41%；最後地方加強型防疫旅館一共兩處，總床數為402，目前空床數僅剩29，空床率為7.2%。

▲（圖／翻指揮中心直播）
▲指揮官陳時中也公布整體醫療量能現況。（圖／指揮中心）
陳時中表示，醫療量能是否足夠的主要問題點在於「確診者要做輕、重症分流」，在病床上也會再增加可以做兩人一室也會增加。

▲本土病例今（5）日增216例。（圖／指揮中心）
▲本土病例今（5）日增216例。（圖／指揮中心）
陳時中也提到，依照目前醫療床位量能，若未來一天超過一千五百位確診者，就有可能啟動「在家隔離」計畫。現在仍朝著輕重症分流來做努力，盡量讓輕症者到集中檢疫所及加強型防疫旅館，把醫院的量能保留。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

本土增1中重症患者！6旬婦有糖尿病　曾接種3劑疫苗

桃園+11「最新足跡」曝！星巴克、好市多、春水堂皆入列

增「216本土」創新高！新北91例最多　12縣市分佈曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀