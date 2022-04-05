若確診案例太多會啟動「在家隔離」？陳時中曝關鍵數字
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布本土病例新增216人，再度創下今年新高。而指揮官陳時中也公布整體醫療量能現況，並提到未來可能啟動「在家隔離」的關鍵數字。
針對全台醫療量能問題，指揮官陳時中提到，專責病床跟負壓量能總共3854，目前空床數還有2586，空床率67.1%；而中央集中檢疫所47家床位有6372，空床數為2665，空床率41%；最後地方加強型防疫旅館一共兩處，總床數為402，目前空床數僅剩29，空床率為7.2%。
陳時中表示，醫療量能是否足夠的主要問題點在於「確診者要做輕、重症分流」，在病床上也會再增加可以做兩人一室也會增加。
陳時中也提到，依照目前醫療床位量能，若未來一天超過一千五百位確診者，就有可能啟動「在家隔離」計畫。現在仍朝著輕重症分流來做努力，盡量讓輕症者到集中檢疫所及加強型防疫旅館，把醫院的量能保留。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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