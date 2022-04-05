羽球／清晨盃開幕蔡英文出席致詞　王齊麟獻技也獻唱

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蔡英文指出越來越多民眾投入羽球運動，享受運動帶來的快樂，她強調政府會繼續支持各級羽球展，打造更好的運動環境，給予最完善的支持，扮演選手最強後盾。
清晨盃自1972年開始舉辦，創辦人台灣「羽球之父」吳文達，起初只是十多人在上班前相互交流運動，近幾年都吸引上千名國、內外羽球愛好者參加。2015年更首度前進台北小巨蛋，高達3600人參賽，當年BWF特別派專員來考察，隨後列入官方年度行事曆，為國際羽壇重要盛事，即使去年受到疫情影響停辦，今年依舊吸引台灣2500位球友報名。
「蔡英文總統蒞臨，給清晨盃非常大的肯定跟榮耀，走過這50年真的非常不簡單，我們也一直秉持著創辦人吳文達先生的初衷，努力去推動台灣羽球發展。」吳宜倫表示清晨盃走過半個世紀，如今羽球人口在台灣將近三百萬，而且去年東京奧運羽球男雙王齊麟/李洋贏得首面奧運羽球金牌，以及世界第一的球后戴資穎，種種成果，深深激勵台灣羽球推動者跟愛好者。
她認為這群孩子都受到父母親影響，開始喜愛羽球運動，「像王齊麟跟李洋這次擔任宣傳大使，他們跟家人都一起參加過清晨盃，對球友來講，已經不只是一個比賽，凝聚全世界喜愛羽球情感，見證台灣羽球歷史，傳遞吳文達創辦的精神跟理想。」
開幕典禮上，「黃金男雙」麟洋配攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍，以及總統蔡英文共同進行開球儀式。
王齊麟並與羽球選手呂佳彬、藝人餅乾馮秉軒現場演唱歌曲「擊出關鍵」，祝福清晨盃50週年生日快樂，王齊麟笑說，「能在小巨蛋旁邊的台北體育館開唱，是種榮幸，也很開心在清晨盃獻唱。」