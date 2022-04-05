COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

羽球／清晨盃開幕蔡英文出席致詞　王齊麟獻技也獻唱

▲台灣最大型的羽球業餘賽事、第50屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今(5)日正式於台北體育館開幕，總統蔡英文、「麟洋配」出席。（圖／官方提供）
▲台灣最大型的羽球業餘賽事、第50屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今(5)日正式於台北體育館開幕，總統蔡英文、「麟洋配」出席。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-05 15:31:11

台灣最大型的羽球業餘賽事、第50屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今(5)日正式於台北體育館開幕，總統蔡英文出席祝福清晨盃並鼓勵球友，主辦單位中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫感謝總統蒞臨，也力邀總統下次拿著球拍參與一起享受打羽球的樂趣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「去年東京奧運創下史上最佳成績，其中羽球項目，男雙金牌令人難忘，而且羽球風氣在台灣很興盛，東京奧運之後，更多人想加入羽球行列，投入全民運動的熱潮。」蔡英文致詞時表示感謝全民羽球發展協會這麼多年來的努力，帶動全民羽球風氣，邁入50週年的清晨盃成為國內最大羽球業餘賽事。

蔡英文指出越來越多民眾投入羽球運動，享受運動帶來的快樂，她強調政府會繼續支持各級羽球展，打造更好的運動環境，給予最完善的支持，扮演選手最強後盾。

清晨盃自1972年開始舉辦，創辦人台灣「羽球之父」吳文達，起初只是十多人在上班前相互交流運動，近幾年都吸引上千名國、內外羽球愛好者參加。2015年更首度前進台北小巨蛋，高達3600人參賽，當年BWF特別派專員來考察，隨後列入官方年度行事曆，為國際羽壇重要盛事，即使去年受到疫情影響停辦，今年依舊吸引台灣2500位球友報名。

「蔡英文總統蒞臨，給清晨盃非常大的肯定跟榮耀，走過這50年真的非常不簡單，我們也一直秉持著創辦人吳文達先生的初衷，努力去推動台灣羽球發展。」吳宜倫表示清晨盃走過半個世紀，如今羽球人口在台灣將近三百萬，而且去年東京奧運羽球男雙王齊麟/李洋贏得首面奧運羽球金牌，以及世界第一的球后戴資穎，種種成果，深深激勵台灣羽球推動者跟愛好者。

她認為這群孩子都受到父母親影響，開始喜愛羽球運動，「像王齊麟跟李洋這次擔任宣傳大使，他們跟家人都一起參加過清晨盃，對球友來講，已經不只是一個比賽，凝聚全世界喜愛羽球情感，見證台灣羽球歷史，傳遞吳文達創辦的精神跟理想。」

開幕典禮上，「黃金男雙」麟洋配攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍，以及總統蔡英文共同進行開球儀式。

王齊麟並與羽球選手呂佳彬、藝人餅乾馮秉軒現場演唱歌曲「擊出關鍵」，祝福清晨盃50週年生日快樂，王齊麟笑說，「能在小巨蛋旁邊的台北體育館開唱，是種榮幸，也很開心在清晨盃獻唱。」
 

羽球／清晨盃開幕總統蔡英文將出席致詞　麟洋配拆夥出賽

羽球／好消息！周天成待二採陰性回家　戴資穎陪練員抵台

羽球／逼安洗瑩飛撲　戴資穎反拍美技入選全英賽5大好球

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀