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新北市爆增91例！足跡跨縣市：台北車站、板橋大遠百入列

▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）
▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 15:33:22

中央流行疫情指揮中心今(5日)表示，本土新增216例本土COVID-19確診病例，為今年新高，其中新北市爆增91例，為全過各縣市最多。

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新北市政府公布相關疫調，指出今天增91例確診個案，有5例新增足跡相關採檢陽性、72例居隔採檢陽性、14例居隔陰轉陽，居住地為新北。其中三峽相關案40人、中和相關案10人、基隆相關案12人、北市相關案10人、屏東相關案2人。

另外，新北市衛生局也公布確診者公共場所足跡，包含台北車站、高鐵、板橋大遠百、林口outlet等地區。

▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）
▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）
新北市確診個案說明如下：

《新增個案5人》

◆案24766：女性，30多歲，4/1不舒服症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值18.3，居住地板橋區。

◆案24864、24865為同住家人，妻子4/2不舒服症狀，兩人一同就醫採檢PCR均為陽性，居住地樹林區。

◇案24864，男性，20多歲，Ct值14.76。

◇案24565，女性，30多歲，Ct值12.16。

◆案24904：女性，30多歲，無業，3/31不舒服，4/3自行快篩陽性，就醫採檢PCR陽性，Ct值22，居住地板橋區。

◆案24981：女性，30多歲，無業，4/1接種第三劑疫苗，4/3出現喉嚨痛症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值18.97，居住地三重區。

《基隆相關案12人》

◆案24762~24764、24767、24768、24778、24856~24858、24861、24903、24905。

《北市相關案10人》

◆案24760、24765、24769、24841、24855、24859、24899、24901、24902、24982。

《屏東相關案2人》

◆案24927、24993。

《中和相關案10人(7人陰轉陽 )》

◆案24756(轉陽)、24757(轉陽)、24758、24759(轉陽)、24851(轉陽)、24852、24853、24854(轉陽)、24860(轉陽)、24900(轉陽)。

《三峽相關案40人(6人陰轉陽》

◆案24743~24755、24777、24779、24787、24788、24843~24850(43~45及49轉陽)、24862、24863、24866、24896(轉陽)、24897(轉陽)、24898、24907、24985~24992。

▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）
▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）
▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）
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▲新北市爆增91例！足跡圖曝光：台北車站、板橋大遠百入列。（圖／新北市政府）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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