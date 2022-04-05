新北市爆增91例！足跡跨縣市：台北車站、板橋大遠百入列

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另外，新北市衛生局也公布確診者公共場所足跡，包含台北車站、高鐵、板橋大遠百、林口outlet等地區。
新北市確診個案說明如下：
《新增個案5人》
◆案24766：女性，30多歲，4/1不舒服症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值18.3，居住地板橋區。
◆案24864、24865為同住家人，妻子4/2不舒服症狀，兩人一同就醫採檢PCR均為陽性，居住地樹林區。
◇案24864，男性，20多歲，Ct值14.76。
◇案24565，女性，30多歲，Ct值12.16。
◆案24904：女性，30多歲，無業，3/31不舒服，4/3自行快篩陽性，就醫採檢PCR陽性，Ct值22，居住地板橋區。
◆案24981：女性，30多歲，無業，4/1接種第三劑疫苗，4/3出現喉嚨痛症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值18.97，居住地三重區。
《基隆相關案12人》
◆案24762~24764、24767、24768、24778、24856~24858、24861、24903、24905。
《北市相關案10人》
◆案24760、24765、24769、24841、24855、24859、24899、24901、24902、24982。
《屏東相關案2人》
◆案24927、24993。
《中和相關案10人(7人陰轉陽 )》
◆案24756(轉陽)、24757(轉陽)、24758、24759(轉陽)、24851(轉陽)、24852、24853、24854(轉陽)、24860(轉陽)、24900(轉陽)。
《三峽相關案40人(6人陰轉陽》
◆案24743~24755、24777、24779、24787、24788、24843~24850(43~45及49轉陽)、24862、24863、24866、24896(轉陽)、24897(轉陽)、24898、24907、24985~24992。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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