高雄增9例確診　7例群聚與薩克斯風手有關

高雄市今（5）日新增9例本土確診案例，另外一例轉銜為台中個案，高雄市長陳其邁說，今日主要為薩克斯風演奏者案24795，4月3日發病後仍有多場演出，在某會館有多位員工、顧客確診，連帶家屬及接觸者共有7人確診，另針對北部疫情擴散，假期的南北移動，可能還會有感染數增加或確診者有高雄足跡情形，都增加社區感染風險，要多加注意。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央今天公布高雄有10例確診個案，但其中一例，案25005戶籍在鳳山，但平時居住在台中市北屯區，目前已轉銜為台中個案；至於案24930，為台北市案23022衍生高雄群聚事件，是案23122同住家人，匡列隔離在案，隔離第七天快篩陽性後確診，無社區風險；另一例為案24926，是在急診發現幼童確診，目前同住接觸者5人都是陰性，感染源釐清中。
另7例則和某會館演出有關，薩克斯風演奏者案24795確診後，針對其表演場域進行接觸者採檢，工作人員、表演時顧客，第一輪匡列職場工作者3人陽性，CT值都是10幾，顧客部分案24928、25003，也陽性確診，而案24928同住的案24929也陽性確診，確診的工作人員案25001，接觸者案25002陽性，這起會館群聚事件CT值高低差異頗大，是溯源疫調重點；明天在市立岡山醫院、國軍總醫院、同盟公園都有加開社區篩檢站，有確診個案足跡，且接獲簡訊通知採檢者，請進行篩檢。
近日針對台灣是否清零討論熱烈，陳其邁指出，現在是過渡時期，病毒流感化、社區化，Omicron變異株變化快，如何減少人體、社會、經濟的危害，將其控制在一定範圍內，畢竟醫療量能有底限，超過就會加速社區傳播，就形成惡性循環，所以要將感染降低在一定程度以下，第一、保存醫療量能；第二、降低死亡重症；第三、建立群體免疫，在過渡期間，一方面快打疫苗、二方面還是要疫調找出社區病例，讓感染曲線緩步行走，守住醫療量能。
※【NOWnews 今日新聞
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