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新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列

▲新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列。（圖／新竹市政府）
▲新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列。（圖／新竹市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 15:44:57

中央流行疫情指揮中心今公布，新竹市新增8名確診個案，為兩起家庭群聚，其中一保母家庭3人、保母收托之幼兒3人確診（一名未有案號），另又延伸其中一幼兒家庭之母親、姐姐2人確診，另關東國小學生確診案延伸（1人），8案共匡列314人進行PCR採檢及居家隔離。

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新竹市衛生局吳欣席局長說明，案24911(保母，50多歲女性)收托3名幼兒，全數確診。最早個案3月28日發病（未有案號），有外縣市接觸史，另為兩名未滿5歲幼兒，案24868與案24791。衛生局表示，初步疫調，因保母收托的幼兒確診，延伸保母家庭群聚，包括保母同住家人案24910(丈夫、50多歲男性）、案24994(女兒、20多歲女性），經PCR採檢皆陽性確診。

▲新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列。（圖／新竹市政府）
▲新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列。（圖／新竹市政府）
此外，吳欣席局長指出，因案24791於3日出現發燒症狀，就醫PCR採檢確診，匡列家人篩檢，媽媽案24790(30多歲女性，新科國中教師)與姊姊案24792（未滿10歲女童，康橋小學學生）皆確診，目前皆收治於醫院。吳欣席局長表示，案24869為未滿10歲男童，為4月2日公布案24015（關東國小學生）之同住家人，居家隔離期間出現發燒症狀 ，PCR採檢後確診。

衛生局指出，今公布之8案，保母家庭匡列同事1人、收托幼兒同住家人1人；教師家庭匡列同住家人1人、新科國中159人、康橋小學69人、公共場所接觸者18人；關東國小延伸案匡列學校接觸者35人、補習班 23人、職場7人。

針對確診個案足跡，教育處指出，環保局昨（4）日已進行校園清消。新科國中及康橋小學將於明（6）日進行全校擴大篩檢，並依防疫守則停課至4月15日，4月18日（一）復課。市府呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出戴口罩、勤洗手，一起完善防護網，完整防疫，需要你我共同努力。（編輯：林盈君）

▲新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列。（圖／新竹市政府）
▲新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列。（圖／新竹市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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