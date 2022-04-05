新竹市本土+8例！公布確診足跡：早餐店、竹蓮市場入列

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此外，吳欣席局長指出，因案24791於3日出現發燒症狀，就醫PCR採檢確診，匡列家人篩檢，媽媽案24790(30多歲女性，新科國中教師)與姊姊案24792（未滿10歲女童，康橋小學學生）皆確診，目前皆收治於醫院。吳欣席局長表示，案24869為未滿10歲男童，為4月2日公布案24015（關東國小學生）之同住家人，居家隔離期間出現發燒症狀 ，PCR採檢後確診。
衛生局指出，今公布之8案，保母家庭匡列同事1人、收托幼兒同住家人1人；教師家庭匡列同住家人1人、新科國中159人、康橋小學69人、公共場所接觸者18人；關東國小延伸案匡列學校接觸者35人、補習班 23人、職場7人。
針對確診個案足跡，教育處指出，環保局昨（4）日已進行校園清消。新科國中及康橋小學將於明（6）日進行全校擴大篩檢，並依防疫守則停課至4月15日，4月18日（一）復課。市府呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出戴口罩、勤洗手，一起完善防護網，完整防疫，需要你我共同努力。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。