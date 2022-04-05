台南＋1！曾搭「這班自強號」去彰化 外縣市個案足跡曝
今（5）日連假最後一天，全台確診暴增216例本土，其中台南新增1例，台南市府表示，案25000為女性，已接種3劑疫苗，Ct值29，為無症狀患者，曾搭台鐵前往彰化；另外，市府也緊急1例外縣市確診個案足跡。
台南市長黃偉哲指出，案25000是台南市的市民，她的戶籍在台南，不過她是因為去中部跟他的男朋友見面，男朋友首先發病，她再發病，研判起來，不是在台南被感染，目前為止她也收置在中部，她也沒有台南的足跡，所以她是因為戶籍在台南，所以算做台南的案例，但是她沒有台南的足跡，研判起來也不是在台南被感染。
黃偉哲說，日前案24795這一位樂師來台南各大場所來表演，本身ct值很低，是戶籍在外地，但是該案表演時必須要把口罩拿下來，用力吹奏，當然風險就高一些，因此也公布其足跡，同時廣開了4個篩檢站。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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