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北市公布大量足跡：永康街星巴克、鼎泰豐、寧夏夜市

▲台北市政府衛生局下午臨時召開防疫記者會，公布北市確診相關狀況及確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府衛生局下午臨時召開防疫記者會，公布北市確診相關狀況及確診者足跡。（圖／台北市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-05 16:00:232022-04-05 16:10:18

台北市衛生局5日公布9名確診者（案24475、24538、24580、24661、24662、24663、24667、24730及案24282）足跡，涵蓋範圍廣，包括永康街星巴克、鼎泰豐、寧夏夜市、兩間SOGO百貨，以及多間餐廳、超商。

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臺北市政府衛生局表示，截至今(5)日中午12時，臺北市新增28例本土病例，除11例新增確診案疫調中，17例為已知感染源或相關聯個案，其中百貨公司特展群聚 3例(松山區案24730，大安區案24922、大安區案24971)，舞蹈教室相關1例(松山區案24830)，餘13例為接觸者確診(信義區案24831、信義區案24832、中山區案24726、中山區案24972、中山區案24727、中山區案24729、中山區案24728、中正區案24828、內湖區案24973、內湖區案24974、內湖區案24975、士林區案24826、士林區案24725)。

有關忠孝SOGO日本展，累計共有9例確診病例，包含工作人員8人及顧客1人，匡列156人採檢，110人檢驗結果陰性，餘46人檢驗中。

有關南港高工群聚案，合計有13人確診，包括2個班級共11位學生及2位老師確診，匡列227人居家隔離，已陸續採檢中，全校停課至11日，12日起復課。

 
▲北市足跡
▲北市足跡
 
▲北市足跡
 
▲北市足跡
 
▲北市足跡
 
▲北市足跡
▲北市足跡
▲北市公布5日足跡。




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