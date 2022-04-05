日增逾萬例！上海「解封日」遙望無期　方艙醫院頻爆亂象

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根據《澎湃新聞》等中媒報導，自3月以來，上海的這波疫情累計陽性感染者超過7.3萬例。上海市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，Omicron變異株傳播速度很快且隱匿性很強，「目前上海疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻」。
上海市當局發布消息指出，由於近日陽性感染者數量居高不下，為了擔心疫情擴散，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零，在大家配合之下，後續還有檢測、複核、人員運轉的分析研判工作，在此之前，全市將繼續實施封控管理，要求市民 「足不出戶」。也就是意味著，上海將繼續「封城」。
《新華社》報導指出，為了協助上海進行全市核酸篩查，初步統計，中國有15省派出約3萬8000名醫護人員，於4日清晨專程前至上海協助完成核酸檢測。此外也有武裝警察、解放軍等進駐協助對抗疫情、維護社會治安等。
雖然上海已經陸續啟用後備定點醫院，改建一批方艙醫院，但由於染疫人數不斷增加，仍出現防疫亂象，近日有多個在上海方艙醫院的隔離者投訴，有人說沒水沒電，有人則指出沒有藥物、陽性或陰性者混合等各種亂象。
一名住在上海浦東新區的柳姓民眾（化名），因同事確診，他成為了密切接觸者，因此住進上海南匯方艙醫院，這裡有7、8千人，卻「沒有吃的，沒有水喝也沒有熱水，什麼東西都沒有。」柳姓民眾表示，工作人員發放物資也沒有管理，大家都衝上去搶，有一天早上甚至還沒有早餐以及午餐能吃。
因為南匯方艙醫院使用的是學生宿舍，但是三室一廳一衛的房子就住了16人，還是男女混住。「床單被套很薄，沒有暖熱設備，特別是也沒有電、水壺。」
還有人揭露，有方艙醫院完全不具備收容感染者的條件，「校址荒廢多年，衛生條件極差，男女混廁連門都沒有，公車巴士把人載到這裡，丟進宿舍，大家自行找床位，除了被褥之外，沒有發一點物資。」