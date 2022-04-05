清零還是與病毒共存？陳其邁：守住台灣醫療量能底線

近日疫情持續發燒，高雄市長陳其邁今(5)日表示，國內短時內清零是很困難的事，就縣市零星的社區感染來看，過渡期能做的是控制確診數在醫療量能可以承受的底線內，不要呈指數型成長，降低重症死亡的比例，並提升群體免疫力。除呼籲大家打疫苗外另一方面仍強調要疫調找出感染源。
陳其邁也以高雄化工廠群聚案指標個案1傳16為例，指病毒傳染力已非常高，因此如何降低人民健康、社會、經濟損失，又把疾病控制在一定範圍，相當重要。陳其邁表，病毒傳播速度如果跨越醫療能承擔的底線，就會造成像香港或韓國醫療量能崩解情形，結果病患會在社區流傳，加速社區的傳播與醫院的群聚，形成巷惡性循環。
陳其邁認為，病毒的特性已在流感化，社區化，且變化快速，因此如何減少疫情對人體、社會與經濟危害，是政府持續在做的事，像流感病毒就不可能消滅，所以打疫苗的目的是在預防重症死亡，不在清零，這是策略原則。
陳其邁強調，目前國內採取的策略就是要保持醫療量能，降低重症死亡的比例，並提升群體免疫力。除呼籲大家打疫苗，另方面仍要疫調，揪出社區可能的病例，盡量讓病毒確診數不呈指數型成長，確保確診數達最高峰時，台灣的醫療量能可以守住底線。
※【NOWnews 今日新聞
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