防堵疫情擴散！高雄港區作業人員6日開工日全面篩檢

高雄港區作業人員於6日開工日，全面進行篩檢，高雄港務分公司今(5)日下午2時起，在高雄港中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站，以提供須進入中島區之港區工作人員現場快篩，至於中島區以外的各貨櫃中心，由貨櫃航商或專用碼頭業者比照國營事業，統合所屬員工及配合廠商進行快篩，未篩檢者於4月6日中午起禁止進入港區，以防堵疫情擴散。
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，為防堵疫情擴散，依據高雄市政府發布之「清明連假期間防疫守則」，以及台灣港務公司2所召開的防疫專責小組緊急應變會議決議，自6日上班日進入高雄港區之相關工作人員，均需持4月5日以後之核酸檢測(PCR)或快篩陰性證明，才能進入高雄港區作業。
王錦榮說，港區作業均依港埠防疫作業指引，平時港務公司針對所屬範圍進行定期清消作業，要求從業人員不得與具風險船舶之船員接觸，如有登船作業需求者，應依交通部航港局訂定之登船作業規定限定業別，並依作業特性穿戴相關防護裝備，而航港局及港務公司均會不定期派員到現場稽查
王錦榮指出，高雄港務分公司考量相關措施推動較為緊急，4月6日中午12時前訂為緩衝期，港區工作人員可進港後，在快篩站進行快篩，而自6日中午12時後，均須備妥核酸檢測(PCR)或快篩陰性證明，才能進入港區，如採快篩者應將健保卡、快篩結果同時拍照，並寫上日期作為進港查核證明之依據。