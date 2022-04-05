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立院2確診助理足跡曝光　175人匡列隔離、發2062細胞簡訊

▲立院今（5日）公布院內足跡，包含兩場委員會、小吃部、研究（中興）大樓8樓、停車場。（資料照／記者羅婉庭攝，2022.03.25）
▲立院今（5日）公布院內足跡，包含兩場委員會、小吃部、研究（中興）大樓8樓、停車場。（資料照／記者羅婉庭攝，2022.03.25）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-05 16:42:552022-04-05 17:19:29

立法院中興大樓8樓的廖國棟辦公室（807)有兩名助理確診，指揮中心及台北市政府共同進行疫調，立院今（5日）公布院內足跡，包含小吃部、研究（中興）大樓8樓、停車場。另外，台北市衛生局已匡列175人居家隔離，並發送2062則細胞簡訊提醒足跡重疊者。

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兩名助理中，案24397在3／28日曾參加內政委員會、赴研究大樓3樓與立委鄭天財見面，3／30、31皆有參加社福與衛環委員會。每日上下班委員皆於研究大樓2停車場(含使用B2洗手間)，每日中午11:30到小吃部購午餐帶回辦公室，並使用8樓茶水間、洗手間，另當週曾至法院郵局及使用紅樓101旁男廁。

案24398足跡較為單純，幾乎固定在辦公室內，同樣使用研究大樓2停車場(含使用B2洗手間)、8樓洗手間、茶水間，當週曾遞資料至809會議室。

立法院表示，院區內公共區域及各會議室、辦公室均已於清明連假期間完成清潔消毒工作，另與確診足跡有關之廖國棟委員、鄭天財委員PCR檢測均為陰性，其辦公室助理也都快篩陰性。

立法院表示，後續仍請與足跡有關之院內單位將曾與兩名助理接觸者，分為無接觸、業務接觸和接觸確診個案三大類，比照本院昨日發布之自主應變作為，做好自主健康監測，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

▲立法院公佈確診助理院內足跡。
▲立法院公佈確診助理院內足跡。

▲立院2確診助理足跡
▲立院2確診助理足跡
▲立院2確診助理足跡
▲立院2確診助理足跡。

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