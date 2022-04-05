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中市本土確診+5 　盧秀燕：口罩戴緊減少外縣市移動

▲台中市環保局到外縣市確診者逗留的保齡球館進行清消。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
▲台中市環保局到外縣市確診者逗留的保齡球館進行清消。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-05 17:15:532022-04-05 17:27:17

台中市今（5日）新增5例本土確診個案，可溯及3感染源，分別是婚宴群聚1例、花蓮家庭旅遊3例、高中生到台北玩被感染1例，年紀最小者僅1歲多。其中花蓮旅遊確診者感染到保持社交距離的同事，公司其餘92人即起居隔。外縣市確診者曾到台中兩家保齡球館、兩家教會逗留甚久，市府呼籲足跡重疊者儘快前往快篩。

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市長盧秀燕指出，台中在六都的疫情最輕微，且都可溯源，她呼籲市民「口罩戴緊，防疫要緊」，共同提昇整體防護力。此外，大甲媽遶境在即，她重申基於防疫考量，沿途各校園不開放進入，請香客體諒。

台中市今（5）日新增5例本土確診個案，盧秀燕表示，第一組為花蓮慈濟旅遊群聚3例，其中2例為案號23768的家人，一歲多小孩（案號24793）及家中幫傭（案號24794)，足跡與案號23768（這家人的媽媽）重覆。梧棲區這家5口已有媽媽、2名小孩、外傭感染，爸爸目前仍是陰性。

▲花蓮慈濟群聚案中，職場被感染的確診者足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
▲花蓮慈濟群聚案中，在職場被感染的確診者24870足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
另30多歲女性（案號24870）屬職場感染。源頭為40多歲男性（案號23765）與妻子、兒子參加花蓮旅遊活動、到過慈濟醫院，住台北的妻子、兒子先發病，他回台中上班後出現症狀。公司同事皆戴口罩上班，原本僅與他一起抽煙、同桌吃飯2位同事被隔離，其餘70位同樓層同事快篩陰性後自我健康監測，但女同事與他保持社交距離仍被傳染，因此該公司其他69名內勤加上外勤23人，今起全部居隔到4月10日。

第二組為國家歌劇院VVG餐廳婚宴群聚案，今新增一名陰轉陽確診者。44歲男性（案號24923）一採陰之後回彰化父母家隔離，4日確診ct值11.6，沒有新增足跡。衛生局長曾梓展表示，婚宴現場賓客及工作人員184人，28例確診者台中有5例，已收斂至尾聲。

▲僑泰高中生確診者搭乘高鐵來回台中的相關足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
▲僑泰高中生確診者搭乘高鐵來回台中的相關足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
第三組為一名18歲僑泰高中學生，4月2日坐高鐵到台北玩，在酒吧與確診者足跡重疊，4月3日返回台中、4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，經醫院採檢陽性確診，3名同住家人及外縣市5友人均已匡列居隔並安排採檢。該案經中部管制中心指揮官、中市衛生局討論後，可確認個案感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，因此沒有停班停課的需求。

盧秀燕提醒，另有2名外縣市確診者有台中市足跡，請大家注意時間、地點，若有重疊，應盡快去篩檢站採驗。衛生局長曾梓展進一步說明，基隆市確診者某科大女生（案號24183），足跡涉及台中市梧棲區敬拜教會、大肚區雅比斯教會、梧棲區東京綜合保齡球館、大雅區雅環保齡球館、統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站，由於她CT值12.8，且在教會、保齡球館停留時間較久，呼籲曾到這4處者應特別注意。另一名彰化縣確診者（案號24999），足跡涉及中區路得行旅臺中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。

▲外縣市確診者基隆女大生（案號24183）到過2家保齡球館和2家教會，接觸者較多。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
▲外縣市確診者基隆女大生（案號24183）到過2家保齡球館和2家教會，接觸者較多。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
▲彰化縣確診者（案號24999）的足跡以台中火車站一帶的中區為主。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
▲彰化縣確診者（案號24999）的足跡以台中火車站一帶的中區為主。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
曾梓展指出，至4月4日上午8時止，台中市已完成621萬2915人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬5,750人，全人口涵蓋率87.38%；第二劑接種230萬8,312人、涵蓋率82.14%；基礎加強劑接種3萬8,318人、涵蓋率1.36%；第三劑（追加劑）接種1,410,535人、涵蓋率50.19%。

盧秀燕表示，這一波疫情台中至今有12人確診（婚宴5人、花蓮慈濟6人、台北酒吧1人），在六都中疫情最少、最單純，且追蹤源頭多是到外地移動而感染，因此她呼籲市民，除非有重要公務，儘量減少非必要性出遊、降低感染風險，平常口罩也要戴好。

▲台中市衛生局表示，足跡重疊者未來三天可到社區快篩站就近檢測。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）
▲台中市衛生局表示，與確診者足跡重疊者未來3天可到社區快篩站就近檢測。（圖／台中市政府提供，2022.04.05）

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