中市本土確診+5 　盧秀燕：口罩戴緊減少外縣市移動

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台中市今（5）日新增5例本土確診個案，盧秀燕表示，第一組為花蓮慈濟旅遊群聚3例，其中2例為案號23768的家人，一歲多小孩（案號24793）及家中幫傭（案號24794)，足跡與案號23768（這家人的媽媽）重覆。梧棲區這家5口已有媽媽、2名小孩、外傭感染，爸爸目前仍是陰性。
另30多歲女性（案號24870）屬職場感染。源頭為40多歲男性（案號23765）與妻子、兒子參加花蓮旅遊活動、到過慈濟醫院，住台北的妻子、兒子先發病，他回台中上班後出現症狀。公司同事皆戴口罩上班，原本僅與他一起抽煙、同桌吃飯2位同事被隔離，其餘70位同樓層同事快篩陰性後自我健康監測，但女同事與他保持社交距離仍被傳染，因此該公司其他69名內勤加上外勤23人，今起全部居隔到4月10日。
第二組為國家歌劇院VVG餐廳婚宴群聚案，今新增一名陰轉陽確診者。44歲男性（案號24923）一採陰之後回彰化父母家隔離，4日確診ct值11.6，沒有新增足跡。衛生局長曾梓展表示，婚宴現場賓客及工作人員184人，28例確診者台中有5例，已收斂至尾聲。
第三組為一名18歲僑泰高中學生，4月2日坐高鐵到台北玩，在酒吧與確診者足跡重疊，4月3日返回台中、4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，經醫院採檢陽性確診，3名同住家人及外縣市5友人均已匡列居隔並安排採檢。該案經中部管制中心指揮官、中市衛生局討論後，可確認個案感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，因此沒有停班停課的需求。
盧秀燕提醒，另有2名外縣市確診者有台中市足跡，請大家注意時間、地點，若有重疊，應盡快去篩檢站採驗。衛生局長曾梓展進一步說明，基隆市確診者某科大女生（案號24183），足跡涉及台中市梧棲區敬拜教會、大肚區雅比斯教會、梧棲區東京綜合保齡球館、大雅區雅環保齡球館、統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站，由於她CT值12.8，且在教會、保齡球館停留時間較久，呼籲曾到這4處者應特別注意。另一名彰化縣確診者（案號24999），足跡涉及中區路得行旅臺中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。
曾梓展指出，至4月4日上午8時止，台中市已完成621萬2915人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬5,750人，全人口涵蓋率87.38%；第二劑接種230萬8,312人、涵蓋率82.14%；基礎加強劑接種3萬8,318人、涵蓋率1.36%；第三劑（追加劑）接種1,410,535人、涵蓋率50.19%。
盧秀燕表示，這一波疫情台中至今有12人確診（婚宴5人、花蓮慈濟6人、台北酒吧1人），在六都中疫情最少、最單純，且追蹤源頭多是到外地移動而感染，因此她呼籲市民，除非有重要公務，儘量減少非必要性出遊、降低感染風險，平常口罩也要戴好。