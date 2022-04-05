女星上下失守！曬渾圓美胸辣扮「蘇媽媽」

呂婕菲推出自製影片《華燈初上之瀟灑小姐》，她在MV中化身「蘇媽媽」，帶領12位扮演條通酒店小姐的女舞者，胭脂紅粉、瀟灑上陣，以精彩的歌舞動作，詮釋《華燈初上》微劇情，拍成「華燈版」的《瀟灑小姐》。
被問到為何選擇飾演城府頗深的「蘇媽媽」？呂婕菲笑說：「當時只是密謀一個彩蛋，在片尾想安排蘿絲媽媽和江瀚共結連理，演出我們希望的Happy Ending！」又故作神秘說：「因為我閨蜜TeA和老公因為疫情，所以結婚沒有請喜酒，所以我特別設計的彩蛋橋段，是要圓他們沒有婚禮的遺憾！」也因此，Shiny特別讓姊妹TeA飾演劇中的「羅語儂」，讓她的先生客串江瀚，「舉辦婚禮，送入洞房～」呂婕菲的貼心讓閨蜜超感動。
此外，舞劇中的兩名男舞者，因為排舞時一直卡卡的，正式演出時也和女舞者的搭配不太順，後來乾脆被配對成「男男舞」，沒想到《華燈初上》第三季在播出後，也讓呂婕菲和友人大吃一驚，沒想到劇情居然大爆炸，王柏傑飾演的牛郎亨利和修杰楷飾演的葛檢，有了男男CP情節，也跟呂婕菲片中的「男男求偶雙人舞」有了不可思議的巧合。一切的一切都讓Shiny覺得「有夠巧合」，她很開心完成了這支音樂錄影帶，「向我最愛的《華燈初上》劇集致敬，也希望之後有機會能看到第四季、第五季或前傳的出現！」呂婕菲產後不到半年，身材曲線已回復到懷孕前的水準。