基輔IT官員不眠不休　改造民生App為戰時救命工具

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靠著他們極富創造力的各種作為，基輔多數市民得以在地下防空洞連上網路、找到還在營業的藥局和雜貨店，並在知道手機會於空襲警報鳴放前就發出警訊的情況下放心入睡。
當烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和數位官員因成功在社群媒體上爭取各國支援、擋下俄國的假新聞攻勢而獲得讚譽時，歐列尼奇和波洛文科等地方官員卻把重心放在實際應用上。
歐列尼奇說：「我們每天醒來都在想，要如何讓市民安全活下去。」頗受歡迎的手機應用程式「數位基輔」（Kyiv Digital）原本是用來支付水電費和停車費，如今則提供地圖，告訴人民最近的防空洞地點，以及哪裡可取得胰島素、食物、汽油等重要物資，還可以發布空襲警報。
「數位基輔」連圖示都煥然一新，以前是天藍色的字母K，代表「基輔」，現已改成黑灰底色的軍用迷彩圖案。
兩個月前，基輔市議會最大的問題還是有關市區塞車的投訴。如今資訊科技領域的市政員工攜帶槍枝，只有洗澡和小睡的時候才會離開辦公室。「時代雜誌」訪問當天，他們正在研究手機資料，看要如何分配糧食給留在市內的居民。
波洛文科表示：「我從沒想過自己會在2022年研發軟體幫助別人存活、安然度過飛彈攻擊之類的事。但我們當然做得到。現在我們正利用烏克蘭所有資訊科技人才來協助民眾和軍人。」
俄羅斯於2月24日開始入侵烏克蘭，空襲警報自第二次世界大戰結束以來首度響徹基輔，基輔的數位轉型辦公室員工開會討論，很快就決定不撤離，除了幾名有年幼孩子的員工改從烏克蘭西部遠距工作之外，其餘人都留守基輔。
接下來幾天，波洛文科的團隊在遭遇網路攻擊癱瘓線上服務後，花了很多時間試著從備份恢復系統。他說：「在那之後，我們彷彿變成一家大型新創公司，會接到很多任務，只有做完才能睡覺，醒來又繼續工作。」
下一步是在「數位基輔」應用程式上增加功能，以便向市民示警即將來襲的飛彈攻擊。「數位基輔」於2021年1月推出最新版本，有超過100萬名用戶訂閱緊急通知，包括交通中斷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的消息等。現在，他們開始把這項功能改成或許可救人一命的早期預警系統。
市政官員說，這幾天，「數位基輔」每天都推播6到10次空襲警報。根據「時代雜誌」取得的手機截圖，紅色警告圖示會顯示時間和「防空警報！請前往最近避難所！」訊息，危機過去後再以綠色圖示通知居民。
對於49歲的非營利組織工作者格里亞茲諾娃（Vira Gryaznova）來說，這個手機應用程式無異於生命線。她沒有電視，從她家也聽不太到空襲警報。她說：「我在戰前並不使用『數位基輔』，但現在用它來獲取空襲警報資訊。」
戰爭開打的第一週情況很混亂，很多人大排長龍要取得基本用品，數以千計居民不是拚命囤積物資，就是不顧一切地逃離。於是基輔數位辦公室迅速推出線上表格，供商家通報是否營業；後來又加上地圖，顯示哪些雜貨店、藥局和加油站還有存貨。
基輔市資訊科技副主任伊茨科維奇（Victoria Itskovich）表示：「本團隊已重新調整，每天提供新的重要服務。這段時間，我學到最重要的事，就是費力尋找完美解方並無意義，能在此時此地推出才是最棒的產品。」（譯者：曾依璇/核稿：劉學源）1110405