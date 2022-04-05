導師坤達暖心送禮！鼓勵《原子少年》選手爭奪C位

由Ella（陳嘉樺）、坤達、周湯豪、田一德4位導師帶領的最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，17日即將開播，80位選手以不同特質與強項分成8個星球，爭取與4位優秀導師合作的機會，舞蹈天團Energy出身的坤達將和成員重現招牌歌曲《放手》，為了鼓勵這些年輕選手，他貼心送了合作成員每人一雙鞋子，被誇是超暖心導師。





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▲《原子少年 AtomBoyz》邀請四位導師指導最強男團，左起田一德、周湯豪、Ella、坤達。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）

《原子少年》日前開錄，選手表現驚豔四座，坤達認為選手的臉上都寫著「I’m ready」是非常可貴的事情，個性比較溫和的他，透露當年個性慢熟，不懂得爭取C位，在很多演出和節目總是默默地站在一旁，非常可惜，因此鼓勵合作選手勇於爭取每一次的表現機會，「相信自己能做到，你就一定做得到！」選手爆料講評超暖心的坤達，私底下對選手很貼心，「第二次練習老師就送我們運動鞋，當下覺得要更加努力才可以！」





舞技高超的導師田一德，為致敬到大陸參加《這就是街舞》的導師羅志祥，親自將羅志祥的經典舞曲《精武門》重新改編、提升難度，帶來更精彩的舞台！作為唯一的「舞力導師」，田一德要求選手跳得好看，還要跳得精準、跳出態度，選手們驚人的學習速度與表現，屢屢讓田一德驚艷，更加肯定選手實力。





▲導師田一德（右四）和《 原子少年》合作表演。（圖／野火娛樂提供）

雖然上課要求高，田一德幾乎每一次練習都會帶宵夜與選手分享，從沙威瑪、麥當勞到手搖飲都不放過，令選手感到滿滿的愛，感動地說：「明明要比賽很緊張，但老師真的對我們太好了！我覺得我一輩子都忘不了這個時刻。」也有選手吐槽「但舞真的好難，老師在跳舞的時候馬上變一個人，超嚴格！」精益求精的要求下，讓8組選手在合作舞台的表現相當令人期待。





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票即將展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架



