俄屠殺烏小鎮　波蘭總理批馬克宏「沒人會與希特勒談判」

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報導指出，波蘭多次呼籲各國對俄羅斯實施更加嚴厲的制裁，並且向烏克蘭提供更多武器，還要求國際法庭調查烏克蘭平民遭殺害情事。
莫拉維茨奇4日在記者會上憤慨表示，「馬克宏總統您與蒲亭談判了多少次，取得了哪些成果？你阻止了任何已執行的行動嗎？」
莫拉維茨奇補充稱，「我們不應該與罪犯談判，我們應與他戰鬥……沒有人會想與希特勒談判（nobody negotiated with Hitler）。你會與希特勒、史達林、（前赤柬領袖）波布（Pol Pot）談判嗎？」
對此，馬克宏總統辦公室回應表示，蒲亭必須瞭解西方國家的要求以及俄羅斯無視這些要求所要付出的代價。一名法國總統相關官員表示，「馬克宏一開始就使用所有可用的手段要蒲亭停止戰爭，其中包括實施大規模制裁、支持烏克蘭、在通話中直接向蒲亭提出停火要求。」
報導指出，在俄烏戰爭爆發之前，馬克宏已經不遺餘力的在蒲亭以及烏克蘭總統澤倫斯基之間進行調解，他曾於2月初前往莫斯科和基輔，並從今年年初以來與蒲亭進行了16次電話會談。愛麗舍宮（Élysée Palace，法國總統官邸與辦公室）形容對話爭鋒相對，但提供了一個保持聯繫管道暢通和判斷蒲亭心理狀態的機會。
馬克宏在電話中告訴蒲亭，俄軍在2月24日入侵烏克蘭是犯下一個嚴重的錯誤。愛麗舍宮官員則嚴厲解讀電話會談內容，認為蒲亭在會談時顯得「偏執」，且對馬克宏說謊。